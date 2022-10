Co mohou centrální banky na rozvíjejících se trzích udělat pro ochranu svých měn? – my

Centrální banky na rozvíjejících se trzích jsou stále citlivější na znehodnocení měny a mnohé z nich prodaly významnou část svých devizových (FX) rezerv, aby zpomalily tempo poklesu.

Většina rozvíjejících se trhů má dostatečné rezervy, aby se vyhnula starým krizím, ale další tlak na měny by mohl vést k přijetí agresivnějších opatření, aby se zabránilo dalšímu znehodnocování měny. Nejpravděpodobnějším postupem jsou swapové linky a zvýšení úrokových sazeb; Někteří však mohou zvážit kontrolu kapitálu, pokud bude americký dolar nadále růst.

Odolnost měn rozvíjejících se trhů byla během současného chaosu na trhu často přehlížena. Zatímco index amerického dolaru (DXY) od poloviny roku 2021 vzrostl asi o 25 %, měny rozvíjejících se trhů mimo DXY si obecně vedly méně špatně. Ve skutečnosti některé, jako je brazilský real, generovaly kladné celkové výnosy vůči dolaru podpořené kombinací velkých úrokových diferenciálů, levného ocenění, lehkých pozic a pozitivních šoků směnných relací.

Je však jasné, že devizová likvidita – zejména americký dolar – je pod tlakem, protože prudký nárůst úrokových sazeb na rozvinutých trzích, zhoršující se poptávka po exportech z rozvíjejících se trhů a klesající chuť riskovat podnítily odliv kapitálu.

Vysokofrekvenční údaje ukazují na poměrně velké odlivy v posledních týdnech a je zřejmé, že centrální banky na rozvíjejících se trzích se staly více znepokojeny, což vedlo k poklesu devizových rezerv na podporu jejich měn. Zejména centrální banky České republiky, Chile a Thajska zaznamenaly od začátku růstu amerického dolaru pokles rezerv o pětinu.

Abychom byli spravedliví, právě toto je důvod držení devizových rezerv. Shromažďují se v dobrých časech, aby je mohli použít v těžkých časech. Je třeba poznamenat, že pokles rezerv byl zesílen znehodnocením podkladových rezervních aktiv, protože na rozvinutém trhu byl rozprodán pevný výnos.

Některé odhady ve skutečnosti naznačují, že rostoucí výnosy dluhopisů (a klesající ceny) představovaly více než polovinu poklesu devizových rezerv rozvíjejících se trhů.

Zásahy na devizovém trhu prodejem rezerv mohou pomoci vyhnout se typu rychlých pohybů, které mají tendenci otřást důvěrou v měnu země. Velké množství rezerv umožňuje centrálním bankám intervenovat déle a důrazněji. Přestože prodej rezerv může pomoci usnadnit úpravy směnného kurzu, politika jen zřídka zcela změní směr cesty.

Devizové rezervy nejsou nekonečnou dírou, což znamená, že zatímco většina rozvíjejících se trhů má spoustu aktiv, aby se vyhnula staré krizi platební bilance, přímá intervence na měnových trzích se v určitém okamžiku stane neudržitelnou, pokud rezervy přestanou krýt vnější závazky.

Tvůrci politik pravděpodobně zváží nové způsoby jednání

Větší odliv kapitálu a tlak na měny tedy pravděpodobně donutí centrální banky na rozvíjejících se trzích, aby hledaly alternativní způsoby, jak podpořit své měny a zabránit turbulencím na finančních trzích, které by poškodily místní ekonomiku. Tvůrci politik pravděpodobně zvažují tři způsoby jednání.

První je pojištění devizových linek. Byla historicky založena s Mezinárodním měnovým fondem a mnoho rozvíjejících se trhů, jako je Mexiko, mělo již nějakou dobu dohody, jako jsou flexibilní úvěrové linky. To umožňuje centrální bance mobilizovat rezervy v případě potřeby v dobách stresu.

Fed se také stal aktivnějším při vytváření swapových linek s rozvíjejícími se trhy během pandemické éry, aby se vyhnul stresu na trhu amerických státních dluhopisů, protože prudký výprodej rezervních aktiv vyvíjí tlak na růst výnosů. Objevily se zvěsti, že Jižní Korea usilovala o přístup k nové swapové lince a že by to mohli zařídit jiní s velkým podílem státních dluhopisů. Tyto swapové linky mohou zvýšit důvěru ve směnitelnost měny dané země, i když je nepravděpodobné, že by samostatně zabránily dalšímu znehodnocení měny.

Druhou možností pro centrální banky rozvíjejících se trhů, které hledají okamžitý způsob, jak zastavit znehodnocování měny, je zvýšení dodatečných úrokových sazeb. Doufáme, že zvýšením atraktivity investic v místní měně se odliv kapitálu zmírní a některé přílivy se vrátí.

Maďarská národní banka (NBH) minulý týden ustoupila, když oznámila řadu opatření na podporu maďarského forintu, včetně výrazného zvýšení některých úrokových sazeb. Egyptská národní banka sice nezvýšila své oficiální měnověpolitické sazby, ale zvýšila jiné úrokové sazby s jasným cílem odčerpat domácí likviditu, a tím zvýšit tržní úrokové sazby.

Maďarsko bylo v mnoha ohledech jasným kandidátem na „nouzové“ zvýšení cen. Má relativně nízké devizové rezervy a křehkou platební bilanci, protože deficit běžného účtu je financován krátkodobým přílivem kapitálu. Tržní ceny za ceny jsou navíc pesimistické a na základě výhledu se očekává, že v reálných hodnotách zůstanou nízké.

Podle tohoto přístupu může mnoho dalších centrálních bank na rozvíjejících se trzích – převážně v jiných částech střední a východní Evropy (CEE) a Asie – muset výrazně zvýšit sazby. Ty jsou požadovány navíc k těm, které jsou již na trhu oceněny. Tyto trhy zajišťují nízkou váhu domácího fixního příjmu.

Třetí možností pro centrální banky na těžce zkoušených rozvíjejících se trzích je kapitálová kontrola. „Nemožná trojice“ říká, že země nemohou mít pevný (nebo řízený) směnný kurz, suverénní měnovou politiku a volný pohyb kapitálu. Na tomto základě, pokud centrální banky nebudou ochotny agresivně zvyšovat úrokové sazby – nebo dokonce usilovat o uvolnění politiky kvůli slabé domácí aktivitě – mohla by se na pořad dne dostat kapitálová kontrola.

Některé rozvíjející se trhy již mají kapitálovou kontrolu právě z tohoto důvodu, zejména Čína a další jako Turecko by je mohly následovat, pokud by došlo k výraznějšímu odlivu. Kapitálové kontroly již nejsou tabu a MMF nyní věří, že jsou v některých případech oprávněné. Toto je však poslední možnost pro centrální banky rozvíjejících se trhů vzhledem k dlouhodobému poškození důvěryhodnosti a je nepravděpodobné, že bude široce využívána.