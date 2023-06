Vývojáři Diabla 4 říkají, že budoucí aktualizace opraví nepříjemné drahokamy

Pokud zabijete cestu skrz kobky Diablo IV V poslední době jste pravděpodobně zabili spoustu monster, našli spoustu kořisti a také jste skončili s půl tuctem (nebo více) drahokamy ve vašem inventáři, které zabírají místo, které by mohly zabírat zbraně a brnění. To může být nepříjemné a někteří hráči požádali o tašku s drahokamy. I když se to neděje, Blizzard chápe frustraci a potvrdil, že v budoucnu přichází změna.

Týden ve hrách: Co přijde po Diablu IV

Vydáno začátkem tohoto měsíceDiablo IV je nejnovější RPG z dlouhotrvající série Demon Slayer od Blizzardu. I když bych si přál, aby hra měla extra dovednostní slot Hráči si na to stěžovali Nějaké problémy s XPObecně platí, že vydání hry bylo plynulejší než většina velkých her v roce 2023 Diablo 3Historicky špatný start. Ale i skvělá hra se dá vylepšit a Blizzard dnes uznal, že drahokamy způsobují v současném stavu hry spoustu „zábavných nervů“.

Vánice

V první sněhové bouři Diablo IV táborový chat –– Série videí, kde budou vývojáři hovořit o nadcházejících aktualizacích a odpovídat na otázky komunity – Herní ředitel Joe Shelley Potvrďte, že tým ví o problému s drahokamy A má opravu na cestě. Ale není to jen taška s drahokamy nebo karta drahokamů.

„Cílem je změnit způsob získávání drahokamů tak, aby se objevovaly spíše na kartě materiálů nebo měny než ve vašem inventáři,“ vysvětlil Shelley. „A potom by to fungovalo tak, že byste vytvářeli drahokamy stejným způsobem jako dnes a používáte určité množství tohoto materiálu, podobné množství ekvivalentních skutečných slotů pro inventář drahokamů, které se nyní používají, ale jako materiály.“

Kdy Blizzard změnil způsob fungování drahokamů? Diablo IV?

To by mělo znamenat, že váš inventář nebude zaplněn nepoužitými drahokamy po každém dungeonu, protože budou žít vedle vašich ostatních craftovacích materiálů. (Jak to mělo fungovat v první řadě…)

Ale neočekávejte, že k této změně dojde příliš brzy, protože Shely bylo jasné, že to je něco, co nebude přidáno do hry dříve než „kolem druhé sezóny“. s ročními obdobími Diablo IV Trvá to asi tři měsíce První začíná někdy v červenciTato změna drahokamů pravděpodobně nenastane dříve než v říjnu nebo dokonce začátkem listopadu. Přesto je příjemné slyšet, že se něco děje.

Během živého vysílání bylo také potvrzeno, že budou navýšeny limity craftovacích zdrojů, což by mělo lidem pomoci hromadit více drahokamů, až za pár měsíců začne změna v jejich ukládání. Mezitím je budu dál házet do skrýše.

