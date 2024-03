Deset let po nezákonné anexi se Krym stal vzorem pro nově okupované části Ukrajiny.

CNN

Malá žena tiše opouští svůj dům, doprovázena skupinou velkých mužů v zelených šatech, zakrnělých svou velikostí a obrovským počtem. Vypadají zuřivě: většinu tváří jim zakrývají zelené masky, které skrývají jejich identitu, ale nášivky ruské vlajky, které nosí, prozrazují jejich loajalitu.

Tou ženou je Lutfia Zudayeva, krymská Tatarka, a video z tohoto okamžiku sdílela na svých účtech na sociálních sítích.

„Přišli do mého domu provést prohlídku,“ řekla v rozhovoru z okupovaného ukrajinského poloostrova, znělo to stejně odhodlaně, jak se objevila na videu. „Připravoval jsem se na to roky.“

Její vyrovnanost a vhled vycházejí ze zkušeností a toto bylo její třetí zatčení od roku 2019. Při této příležitosti byla na hodinu zadržena a obviněna ze „zneužívání svobody médií,“ uvedla k příspěvkům na sociálních sítích.

„Když se zabýváte politicky motivovanými kriminálními případy nebo když píšete o mučení, nemůžete si pomoct, abyste nebyli v hledáčku speciálních služeb nebo policie,“ vysvětlila.

Zudajevová je aktivistkou za lidská práva a je také jednou z mnoha Ukrajinců, kteří trpěli za deset let trvající ruskou nezákonnou okupaci Krymu, období poznamenané uvalováním moskevských zákonů a institucí, potlačováním a potlačováním jakéhokoli nesouhlasu, jakož i vážnými porušování lidských práv. Podle OSN.

„Dochází k zatýkání, prohlídkám, mučení a represím,“ řekla Zudajevová. „Jakmile se pokusíte veřejně vyjádřit svůj nesouhlas… nebo nějakým způsobem zasahovat, stanete se cílem. Je to nevyhnutelné.“

Zatýkání jako ona, stejně jako velké masové nájezdy, zejména, ale ne výlučně, v oblastech obývaných komunitami krymských Tatarů, se od roku 2014 staly běžnými.

Tataři, muslimská menšina tureckého původu, jsou široce považováni za původní obyvatele Krymského poloostrova. Byli také pronásledováni, když byly poloostrov a Ukrajina součástí Sovětského svazu, kdy je diktátor Josif Stalin v roce 1944 násilně deportoval z Krymu.

Krymští Tataři se mohli vrátit až na konci 80. let a poté v 90. letech, kdy Ukrajina získala nezávislost. Tataři byli mezi těmi, kdo byli proti ruské anexi Krymu v roce 2014, a skupiny pro lidská práva zaznamenaly, že ruské úřady následně pronásledovaly tuto menšinu.

Ale to, co již bylo běžné, se stalo častějším a agresivnějším od doby, kdy Rusko zahájilo svou totální invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

„Situace se zhoršuje,“ řekl právník pro lidská práva Emil Kurbidinov, krymský Tatar. „Únosy a zadržování lidí bez soudu ve věznicích se zvýšily, zejména po roce 2022.“

Kurbedinov žije na Krymu od roku 2008 a říká, že od roku 2014 také čelí obtěžování ze strany ruských úřadů. Byl několikrát zatčen, naposledy v únoru, za stejný zločin, který údajně spáchala Zudajeva, jedna z jeho klientek.

Řekl, že ruské úřady jednají pod rouškou „boje proti terorismu“, přičemž často tvrdí, že Ukrajina řídí a kontroluje opoziční sítě na poloostrově. Myslí si, že je to jen čistý oportunismus.

Vysvětlil: „Zatýkají lidi, když se jim to hodí, a přidávají k nim obvinění, která dávají společnosti jasně najevo, že jsou teroristé.“ „Pod záštitou války proti terorismu mohou zatknout náboženské osobnosti, civilního novináře, lidi, kteří diskutovali o něčem neloajálním vůči úřadům, a některé další nespokojené lidi.“

Ruská okupace Krymu začala v roce 2014, krátce po událostech majdanské revoluce na Ukrajině. Zmatek a úzkost zvýšily proruské nálady v regionu – který byl až do roku 1954 součástí Ruské republiky v Sovětském svazu, ubytoval svou černomořskou flotilu v přístavu Sevastopol a již se více přikláněl k Moskvě než jiné části Ukrajiny. . – Což vedlo k protestům a střetům.

Když se politici v Kyjevě po měsících politické nejistoty a protestů snažili držet zemi pohromadě po náhlém odchodu prezidenta Viktora Janukovyče 22. února, zaměřila se Moskva na Krym.

Před vládními budovami a vojenskými základnami se začali objevovat ruští vojáci v uniformách bez jakýchkoliv identifikovatelných odznaků – v té době označovaní jako „malí zelení mužíčci“, ačkoli Moskva jakoukoli účast popírala.

Uprostřed zmatku se mnoho ukrajinských vojáků jednoduše schovalo na svých základnách, zatímco Zelení muži se seřadili podél obvodu základen. Ruské vrtulníky byly viděny vstupující do ukrajinského vzdušného prostoru. Zběhnutí dvou vysokých ukrajinských námořních velitelů.

I když ve městech jako Sevastopol existovaly některé proruské kapsy, které favorizovaly anexi Moskvy, tento sentiment nebyl obecně rozšířen. Těsná většina na Krymu také hlasovala pro ukrajinskou nezávislost v referendu v roce 1991. V regionálních volbách v roce 2010 získala strana tehdejšího vůdce Janukovyče – která nikdy nepožadovala ruskou anexi Krymu ani žádné části Ukrajiny – téměř 50 % hlasů. Výzkum také ukazuje, že před rokem 2014 většina obyvatel věřila v anexi Moskvy Bylo to buď nezákonné, nebo nesmyslné.

Týdny poté, co se objevili Malí zelení mužíci, falešné referendum, podle mezinárodního práva nezákonné a neuznané velkou většinou mezinárodního společenství, ukázalo, že 95,5 % lidí na poloostrově se chce odtrhnout od Ukrajiny a připojit se k Rusku.

„Jedeme domů. Krym je součástí Ruska,“ řekl Ruskem jmenovaný premiér Sergej Aksjonov davům shromážděným v Simferopolu, když se stále sčítaly hlasy. O deset let později zůstává u moci jako prezident… s názvem Ruská republika Krym.

Výměna ukrajinských institucí a potlačování disentu začalo rychle po hlasování.

„Od prvních měsíců jsme čelili velkému počtu porušování lidských práv. Byly to stovky administrativních případů, únosy atd.,“ řekl Kurbidinov. „Uvědomili jsme si, že jsme ve zcela jiné realitě.“

Tuto novou realitu se Rusko podle OSN snaží učinit trvalou a nezvratnou.

„Byli jsme svědky zásadně organizovaného úsilí vymazat ukrajinskou identitu, vymazat a potlačit vše, co je ukrajinské. To zahrnuje i potlačení tatarské národní identity,“ řekl Krzysztof Janowski z pozorovatelské mise OSN na Ukrajině. „Víme např. „Nejméně 100 případů nuceného zmizení mezi lidmi, kteří jsou proti novému režimu a jsou proti okupaci.“

Podle OSN Moskva zabavila nejméně 730 pozemků ve vlastnictví ukrajinských a tatarských občanů a poté je dala ruským vojákům nebo bývalým vojákům účastnícím se takzvané „zvláštní vojenské operace“ na Ukrajině. Také to téměř znemožňovalo žít na Krymu bez ruského pasu.

„Bez ruského pasu se nemůžete dostat k žádné ze sociálních služeb: zdravotní péče, důchody atd. Lidé proto často dostávají nabídku, kterou nelze odmítnout,“ řekl Janovský.„Nemají přístup, v podstatě nemohou přežít. „Přijetí ruského pasu je východisko z této hrozné situace.“

Hlavním problémem nyní je, že Krym slouží jako vzor pro další čtyři ukrajinské regiony, které nyní Rusko zcela nebo částečně okupuje.

Mluvčí ruského ministerstva vnitra Irina Volk tvrdila, že 90 % obyvatel těchto čtyř regionů – Doněck, Luhansk, Cherson a Záporoží – nyní vlastní ruské pasy. Méně než týden poté, co se ukrajinské síly stáhly z východního města Avdiivka, požádali první obyvatelé tamní země o ruské pasy, řekl Volk.

Propagandistické úsilí



Pokud jde o Krym, Rusko se snažilo skrýt svůj útlak pod rouškou veřejných investic a vlastenectví.

Před 10. výročím anexe se po celém poloostrově objevily billboardy a plakáty na oslavu toho, jak investice Moskvy zlepšila život tam. Některé fotografie ukazují Krym pokrytý ruskou vlajkou, jiné ukazují ruského prezidenta Vladimira Putina a říkají: „Západ Rusko nepotřebuje, my potřebujeme Rusko.“

Tento příběh není nový, protože ruské státní rozhlasové stanice a zprávy proruských místních médií často zdůrazňují výstavbu nových silnic a další veřejné infrastruktury, jako jsou sportovní centra a v některých případech dokonce mešity.

Kerčský most, který spojuje Krym s ruskou pevninou a byl otevřen v roce 2018, je pro Moskvu hlavním zdrojem hrdosti a je středem velké části její propagandy. Jeho symbolický a strategický význam také vysvětluje, proč se na něj Ukrajina během války několikrát zaměřila.

„Takhle žijeme,“ říká Kurbidinov. „Dnes jedeš po krásných silnicích, přijedeš domů a zítra prostě zmizíš.“

Zodajevová, stejně jako ostatní v její komunitě, neměla v úmyslu být aktivistkou za lidská práva. Chtěla pracovat ve školství, a dokonce si otevřela dětské centrum, než Moskva ovládla poloostrov.

Pak ale přišli ruští vojáci spolu s Kremlem, který to sledoval a potlačoval.

Řekla: „Začali jsme číst zprávy o pohřešovaných lidech a začali jsme číst zprávy o tom, že někteří z nich byli mučeni.“ „Uvědomil jsem si, že se toho nebudu moci zbavit a žít svůj život, jako by se nic nestalo.“

Na chvíli spojila své dětské centrum se svou novou aktivitou, ale na dveře jí zaklepala Moskva.

Řekla: „Bylo těžké vysvětlit rodičům, kteří nás přivedli s dětmi a důvěřovali nám, proč byla jejich učitelka obtěžována a dětské centrum prohledáno.“

Zavřela centrum a soustředila se na svou činnost. V roce 2020 se stala také novinářkou.

Řekla: „Sním o napsání textu (který změní běh událostí) nebo doufám, že moje práce přinese takové výsledky, které zastaví represe na Krymu.“ „Dělám to vědomě a myslím, že jsem v roce 2014 překonal svůj strach.“