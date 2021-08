Michael Caine říká, že strávil osm let snahou nemrknout na obrazovce

Andělé :

Zkušený herec Michael Caine prozradil, že kdysi strávil osm let snahou nemrknout, zatímco se snažil zdokonalit herecké umění.

Oskarový herec, známý svými kritikou uznávanými rolemi ve filmech jako „Alfie“, „Příliš vzdálený most“ a „Pravidla Cedar House“, řekl, že se trik naučil z knihy „Nauč se jednat“.

Jediné, co mi utkvělo v paměti, bylo: „Nemrkni. Nikdy bys neměl mrkat. ” Dalších osm let jsem chodil a snažil se nezavírat oči. Lidé kolem mě, moje matka a všichni ostatní, si mysleli, že se zblázním, “řekl Kane pro Mirror UK.

“Mysleli si, že jsem psychopat. Děsil jsem životy lidí,” řekl 88letý herec.

Další anglická hvězda Anthony Hopkins vyzkoušel trik nemrknout při hraní, když hrál Hannibala Lectera v klasickém filmu „Mlčení jehňátek“.

Kane věří, že pokud herec nemrkne, může „udržet publikum zaujaté“.

A dodal: “To moc nemrkne, jen stojí. Ticho má v sobě ekonomiku a moc.”

Zkušený herec se nedávno objevil v ‘Tenet’ Christophera Nolana.

Cain se dále objeví v českých historických dramatech „Medieval“, „Now You See Me 3“ a „The Great Escaper“.