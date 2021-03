Tefre, SMART bere NCAA slalomové koruny

Třetí den mistrovství NCAA 2021 byl slalomový den, nebo to, co trenér UK Richard Roccos nazývá „skvělým ekvalizérem“. Text se může přepsat mrknutím oka, špičkou háku, postranní čarou nebo nepoctivým nepoctivým. Každému se může stát cokoli, dokonce i za ideálních podmínek, a 30sekundové pořadí zády k sobě může spustit masivní pohyby v žebříčku sportovců hluboko do obličeje.

Přidejte: tlak, který každý sportovec cítí, aby dokončil zápas a získal tak týmové body; Staňte se s vysokou mírou oděru i v dobrý den; A sluncem pokrytá střecha plná výzev, které vám představí matka příroda, a budete mít k dispozici ledovou ruletu. Na mistrovství NCAA „to je 12krát denně můj srdeční rytmus až 200,“ vysvětluje Rokos. Aby jeden tým dokázal dokončit 12 celých kol slalomu bez velké nehody, vyžaduje jednoduchý zázrak.

Tento zázrak se v pátek nestane žádnému týmu.

Mistrovství NCAA nejsou událostmi s certifikací FIS a pravidla umožňují sportovcům vypršet, i když to znamená ztracený lyžařský režim. Dokončení – dokonce i minuta – znamená získání cenných bodů pro váš tým. Pěší turistika se stává událostí sama o sobě, věcí cti, ať už jde o titul nebo bez něj. To nejste jen vy Box Výška. Nikdo vám to nedovolí Ne Výška. Ve chvíli, kdy sportovec zakolísá, trenéři, zaměstnanci kurzu a jeho spoluhráči – dokonce i zdaleka až do konce – předají své kolektivní hlasy, aby je co nejrychleji dostali zpět na kopec.

Muži zahájili den. Jako první začal Colorado Junior Philip Forgetec a stimuloval v 43.38. S Racerem č. 2 začal turistický kop. Jedenáct z 33 mužů šlo na pěší turistiku, někteří dvakrát, protože nervy a zhoršení cesty měly velkou daň. Fungování ForgetTeku nebude ovlivněno. Druhák UVM Matthias Tuffer se vzpamatoval z drobné chyby v nejvyšší divizi a skončil druhý na konci 79, zatímco Marius Solbakin (bratr vítěze ceny GS Mikel Solbaken) vyskočil na třetí, 1,53 z tempa. Na čtvrtém místě se umístili Iggy Sohlheim z Montany a David Frisk z UVM.

V prvním kole žen předvedla Denverina starší Amelia Smart, která jako nováčka v roce 2018 vyhrála tituly NCAA SL a GS, svůj řez ve Světovém poháru, když zaznamenala nejrychlejší čas 48,95 s náskokem 1,21 před svou kolegyní Reese Bell. Westminster Julia Tuvieainen obsadila čtvrté místo v kategorii General Services, 18 bodů za Baleem, zatímco její týmové UVM Justin Clement a Francesca English byli zařazeni na čtvrté a páté místo.

Podmínky pro druhé kolo byly obtížnější, protože se ukázalo, že je obtížné zkrotit časovače pružin a prudký vítr. Trochu teplejší a sůl by fungovala svou magii. Mírně chladnější a povrch by se uzavřel obtížněji. Místo toho byla paluba „extrémně cool“ pro muže i ženy a vyžadovala pevné, volné lyžování, zejména v horní části.

Vítěz třídy GS Mikel Solbaken dal ve druhém kole nejrychlejšímu rannímu turistovi nejrychlejší čas. Tiver řekl svému trenérovi Billu Racheltovi mezi hrami, že vyhraje, a uspěl. S agresivním běžeckým závodem skončil Tefre jen 0,06 před Forejtekem, což jasně ukázalo, co dělá lyžování NCAA tak obtížným. „Soustředil jsem se na dokončení zápasu, díky čemuž jsem bruslil mnohem více defenzivně a opatrně,“ řekl český olympijský hráč 2018, který byl přesto spokojen se svými výsledky. „To je to, co všichni musíme udělat tady na NCAA. Potřebujeme všechno.“

Další tři vítězové udělali ve druhém kole velké skoky, aby si odnesli vyznamenání prvního týmu All American, Simon Fournier z Denveru skákal z osmého na třetí, utahanský Joachim Lein z 11. na čtvrté a Louis Muhlen-Schulte z Montany. devátá pozice na pátou.

Tommy Knoche, student druhého ročníku na St. Lawrence, se na konci usmíval a byl šťastný, že nejen přežil obtížnou cestu, ale skončil na šestém místě. Knoch byl jediným Američanem, který dosáhl všech amerických vyznamenání na alpských akcích.

V odpoledním rodeu pro ženy sledovala Tejan Wold z Montany své epické turistické dovednosti v 1. kole bodováním nejrychlejší druhé směny. Obecně však SMART nebude odmítnut. „Neměl jsem v úmyslu lyžovat konzervativně, dokonce ani s kulkami, protože se mohlo stát cokoli. Mým plánem bylo lyžovat tak tvrdě, jak jsem mohl.“ Plán fungoval a Smart rychle a pevně bruslil a skončil o dvě sekundy před studentem UVM Justinem Clementem, který přešel ze čtvrtého na druhé místo. Tuvieiainen si udržel třetí místo, zatímco běžec GS Steve Flekenstein postoupil ze sedmého na čtvrté místo. Reese Bell uzavřel první pětku, Američan je mezi prvním celoamerickým týmem.

Ostatní Američané dostali v ten den všechna americká ocenění – Francesca English na osmé a Utah Junior Katie Westerstein na desátém.

Trenér Denveru Andy Leroy vyjádřil vděčnost trenérům a sportovcům za dosažení konce sezóny. “Bylo působivé, že vysokoškolský okruh letos vyšel tak dobře.” Leroy, kde mnoho sportovců soutěží na plný úvazek na dvou kontinentech, zatímco drží krok se svými akademiky, řekl, že jsem nečekal, že tato sezóna bude tak plná. “Sportovci šli nad a za.”

Denver zvítězil ve slalomu s 88 body proti 83 pro UVM a Colorado 64. Denver také vyhrál alpskou část šampionátu s 250 body proti UVM 242 a CU 240. Žádná z těchto snah zatím nebyla dostatečná k tomu, aby vytlačila obhájce titulu Utah, který vede turnaje. Se skóre 383 bodů ve srovnání s 373,5 z UK v poslední den severské soutěže.

U všech statistik v tomto bodě jsou výsledky úplné klikněte zde.

Slalomové lyžování pro všechny Američany

První tým

1 Matthias Tiefer, Vermont, Sue.

2 Philip Forgetec, Colorado, Jr.

3 Simon Fournier, Denver Jr.

4 Joachim Lin, Utah, Sr

5 Louis Mohlin Schulte, Montana St., Junior

Druhý tým

6 Tommy Knoche, St. Lawrence, atd

7 let Solheim, Montana, Jr.

8 Will Bruno Bouchard, OSN, st.

9 Hunter Watson, Plymouth, So

10 David Frisk, Vermont, Sr.

Dámy všech Američanů slalom

První tým

1 Amelia Smart, Denver, Sr

2 Justin Clement, Vermont, fr

3 Julia Toiviainen, Westminster, So

4 Steve Flekenstein, Colorado, Jr.

5 Reese Bell, Denver, So

Druhý tým

6 Rebecca Feigl, Alaska Anchorage, Sr

7 Josephine Selvage, Vermont, Sr

8 Francesca English, Vermont, Sr

9 Christian Pickstad, Street Montana Fr.

10 Katie Westerstein, Utah Jr.