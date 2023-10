Carpenter přeruší ty nejdivočejší epizody předměstských výkřiků na páv

Přestože režisér/scenárista/skladatel John Carpenter od roku 2010 nerežíroval žádný film odděleníTo neznamená, že v té době nebyl výjimečně zaneprázdněn. Produkoval a je spoluautorem Reinvented předvečer Všech svatých trojnásobný; Se svou hudbou jezdil na světová turné. Spolupracoval s dalšími kapelami. Vydal pět alb a vyvinul videohry. Sandy King Carpenter – řekl jeho kreativní partner 40 let Šňůra mého meče Pokusit se najít v jeho nabitém programu volný čas na práci na všem byla výzva.

Ve skutečnosti to bylo jen proto, že producenti jejich nové série Peacock, Předměstské pláče od Johna Carpentera, Nabídl jim alternativní způsob, jak režírovat epizodu, aby tak mohl učinit.

SOUVISEJÍCÍ: Jak byl John Carpenter přitažen do televize pro Peacock Cries in Suburbia

„Nasměroval to na dálku,“ řekl King Carpenter o své epizodě „The Phone Stalker.“ „Protože hudba.“ [projects] Byli jsme tu ve stejnou dobu, kdy natáčel další film a dokončil další dvě alba. Tímto způsobem mohl pokračovat v hudebních projektech.“

výroba pro Předměstské pláče od Johna Carpentera Stalo se to v České republice, kde Sandy King Carpenter cestoval do skautských lokalit, aby byl na místě jeho „očima a ušima na zemi“, aby pak mohl na dálku komunikovat přes mezinárodní servery, které ho v reálném čase připojily k síti. Offshore výrobní centrum přímo z jejich centrály v Los Angeles. „John a já máme stejně vulkánskou mysl,“ zavtipkovala. „Mluvili jsme po mobilním telefonu a já se ptám: ‚Dobře, tady nastavuji další várku. Dovolte mi, abych vás tam zavezl a ukázal vám to.“

King Carpenter řekl, že s omezeným rozpočtem natočili celou epizodu za čtyři dny. „Dokázali jsme z toho vytěžit maximum, protože jsme měli dvě výjimečné rotující posádky.“

„Režiséři v televizi odjakživa režírují na dálku. Lidé jako Francis Ford Coppola režírují živě z jeho stříbrné rybky,“ dodala. [production trailer]. Spousta režisérů režíruje na dálku a díky tomu to funguje [John] Měl veškerou komunikaci se svými zástupci. Bylo to vlastně velmi hladké. Podařilo se nám přesunout místo na místo a on byl stále připojen a komunikoval přes Zoom se štábem a obsazením, zatímco velký hovor šel živě na jeho velké obrazovce. Čím déle zůstanete v podnikání, vše se každých pár let neustále mění, takže používání této technologie je zábavné.“

Epizoda „Phone Stalker“.

Carpenterova epizoda „The Phone Stalker“ uzavírá první sezónu. Film obsahuje rozhovory na kameru s „Beth“, ženou z Long Islandu v New Yorku, která je od roku 2017 neustále pronásledována neznámým mužem. Film obsahuje její upřímná svědectví před kamerou a svědectví jejích blízkých přátel. a Carpenter poté režíruje zábavu s herečkou Julie Stevensovou, která hraje Beth.

King-Carpenter řekl, že tento příběh měl zvláštní ohlas, protože téma bylo osobní i pro ni. „Pokud vás někdo pronásledoval – a legrační je, že jsem byl – myslíte si, že vám z toho nic nezbylo,“ řekla. „Ale pořád nerada odpovídám na telefony. Pořád nerada mluvím po telefonu. Jsou maličkosti, které si neuvědomuješ a které tě stále pronásledují. Pro tuhle ženu, o šest let později, nikdy nebylo řešení.“ A stále straší.“

SOUVISEJÍCÍ: John Carpenter se možná vrací na režisérskou židli, ale nebude to pro adaptaci Dead Space

Jeden z nejvlivnějších prvků Předměstské pláče Tyto epizody jsou rozhovory o autenticitě s lidmi, kteří se účastnili skutečného života. „Zajímavé na Beth je, že jsme měli tyto přátele – kteří byli opravdu přízemní lidé – kteří to zažili,“ řekl král Carpenter. každý s ní. Měla skutečné textové zprávy. Viděli jsme policejní zprávy, tak to bylo mnoho Zálohujte na to.“

To se odrazilo i na Bethiných fyzických orgasmech, které byly zachyceny na kameru. „Pořád se to hodně třese,“ potvrdil King Carpenter. „Byla to otázka, kvůli které se tazatel vrátil a zeptal se na to. Tak jsem řekl: ,Zeptejte se jí, jestli měla vždycky takovou paralýzu?‘ A ukázalo se, že ne. Začalo to hovory.“

Epizoda „Bunny Man“.

King Carpenter sdělil, že další z jejích oblíbených epizod z 1. řady byl „Bunny Man“. Nejen velmi Děsivé, ale téma je o tom, jak se místní městské legendy často vyvíjejí do obrovských příběhů, které dávají určitá města na folklórní mapu. Legenda o Bunny Man pochází z oblasti Fairfax ve Virginii a je utvářena souborem „osudných událostí“, které sahají až k počátkům města.

„Tam se rýsuje legenda o Bunny Manovi,“ řekla o tom, jak místní obyvatelé ve Fairfaxu stále aktivně odkazují na tento příběh. „Bylo to všechno od blázince přes řetězový gang až po všechny tyhle věci, které nikdy nemůžete vyřešit nebo ověřit. Ale co je opravdu zajímavé, jsou lidé, kteří to neustále žijí. Jako ta dáma, která je posedlá historií Králíka Muž, o kterém jsem napsal knihu.“ …a ona je do ní ponořená. Nebo ten druhý muž, který se vloupal do chýše, kde se objevil Králík, když byl malý chlapec.

„Nevím, jestli to udělal,“ potvrdila. „Ale jeho pravda se naplnila. To je jeho nárok na slávu.“

Související: Strašidelné příběhy k vyprávění ve tmě a další retro hororové knihy pro děti

Jeden rozhovor s místní obyvatelkou se do konečné úpravy nevešel, ale zůstal s ní kvůli své empatii, řekla. „Vlastně vlastní pivovar The Bunny Man Brewery a vyrostl v tom městě. „Skutečně provedl průzkum, protože se chtěl ujistit, než si se svým partnerem otevře pivovar [with that name] Že ty vraždy jsou skutečně skutečné Neudělal to Děje se to. „Jsou to legendy – opravdu skvělé a děsivé legendy – ale on nechtěl ublížit žádné rodině.“

Jak se ukázalo, samotná legenda se ukázala jako amalgám několika městských legendových příběhů, které byly oživovány po generace. „Mýtus Bunny Mana se vyvinul v době únosu dítěte Johna Walshe,“ řekla o notoricky známém únosu Adama Walshe v roce 1981. „Rodiče během těch let začali používat Králičího muže ke strašení svých dětí doma a byla oživena další stará legenda o uprchlém vrahovi. Poté byla pravda, že králík napadl dva mladé muže v autě.“ Muž z ochranky, který chytil Králíka a on… Demolování domu. To jsou ti, kdo udělali noviny a zdokumentované ověření. děti z ulice o halloweenské noci,“ uvedla policie o zdokumentovaném ověření. „Tato osoba viděla lidi, kteří se přimlouvali a zachránili děti.“

Předměstské pláče od Johna Carpentera Sezóna 1 je nyní k dispozici exkluzivně Na páva. Mezitím lze na streameru vidět některá z jeho dalších skvělých děl, včetně Věc, ŽijíA princ temnot.