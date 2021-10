Pacienti s COVID-19 se přestěhovali do zahraničí, zatímco české nemocnice bojují

1 ze 2 Záchranáři transportují pacienta s COVID-19 z nemocnice Ústí nad Orlicí v České republice do nemocnice Raciborz v Polsku, 9. března 2021. (Josef Vostarek/ČTK prostřednictvím AP) SLOVENSKO OUT

PRAHA (AP) – S rekordním počtem pacientů s COVID -19, kteří zaplnili jednotky intenzivní péče v České republice, byl první pacient převezený ze země v úterý převezen do jižního Polska.

Osmašedesátiletá žena byla převezena do polského Raciborzu z kliniky ve městě Ústí nad Orlicí na Pardubicku. Ministr zahraničí Thomas Petrisek řekl, že do Německa by mělo být převezeno dalších šest pacientů z jiného regionu.

Pardubice byly první ze 14 celých regionů země, které minulý týden oznámily, že jednotky intenzivní péče jejích pěti regionálních nemocnic byly zahlceny pacienty s onemocněním COVID-19, kteří byli ve vážném stavu a již nemohli snášet více. Plzeňský kraj na západě České republiky na to navázal, zatímco řada jednotlivých nemocnic jinde musí své pacienty přepravovat na kliniky po celé zemi.

“Pracovat jako zdravotní sestra je kdykoli obtížné,” řekla Gerina Splenová, hlavní sestra na neurochirurgickém oddělení Pardubické nemocnice v hlavním městě stejnojmenné oblasti 100 kilometrů východně od Prahy.

„Ale během epidemie je to mnohem obtížnější,“ řekla Spielinova. Kromě nutnosti pracovat v ochranném oděvu jsou zaměstnanci „příliš zaneprázdněni, než aby měli čas jíst nebo pít, nebo, omlouvám se, říkám, jít na toaletu“.

Oddělení Spelinova bylo přeměněno na oddělení COVID, což je běžná praxe, kterou mnoho klinik po celé zemi přijímá, aby bylo možné léčit nakažené. Ale i ty rozšířené schopnosti dosahují svých limitů.

Ministr zdravotnictví Jean Platney předpověděl, že tento týden bude „nejdůležitějším“ pro bojující nemocnice.

Podle jeho údajů z ministerstva bylo v pondělí hospitalizováno 8478 pacientů s COVID-19. Z toho bylo rekordních 1 789 případů na jednotce intenzivní péče. Podle Univerzity Johna Hopkinse sedmidenní postupná denní úmrtnost se za poslední dva týdny zvýšila z 1,44 na 100 000 lidí 22. února na 1,88 v pondělí. Toto číslo je nejhorší na světě

10,7 milionu národů má více než 1,3 milionu potvrzených případů s 22 147 úmrtí. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí má v současné době nejvyšší míru nákazy na obyvatele v Evropské unii.

Česká republika aktivovala plán převodu desítek svých pacientů do nemocnic v Německu, Polsku a Švýcarsku, aby se vypořádala s nárůstem způsobeným vysoce nakažlivou variantou koronaviru.

Tyto tři země dříve nabízely léčbu ve svých nemocnicích spolu s Rakouskem a Slovinskem.

Vláda rovněž nařídila lékařským a dalším studentům vysokých a středních škol a také ambulantním zdravotnickým pracovníkům, aby pomáhali v nouzových nemocnicích.

Měly by pomoci dosáhnout cíle přidání 100 lůžek intenzivní péče a dalších 570 lůžek s kyslíkem, řekl Platney.

Spielinova uvedla, že sestry se musí vypořádat s vysokou úrovní tísně.

„Když v dnešní době umírá více lidí, vyžaduje to od nich mnohem více,“ řekla.

Další sestra Michaela Krylová z respiračního oddělení uvedla, že velký příliv pacientů činí 12hodinové směny stresujícími. „Máte pocit, že s každým netrávíte dostatek času,“ řekla.

„Vypořádat se často s obtížnými a někdy neočekávanými úmrtími, zejména pro mladší pacienty.“

Mezitím statistický úřad v úterý uvedl, že v České republice v lednu zemřelo 15 900 lidí, což je nejvyšší počet za tento měsíc za 70 let.

Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo na COVID-19 v lednu 4767 lidí, což je po listopadu druhý nejvyšší počet obětí.

Sledujte pokrytí pandemie AP na https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic, https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine a https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak