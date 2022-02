6 dánských mužských hokejistů má na olympijských hrách pozitivní test

PEKING (AP) – Dánský mužský hokejový tým měl ve středu svůj první předolympijský trénink bez šesti hráčů po záplavě pozitivních výsledků testů na COVID-19 po příjezdu do Číny.

Trenér Heinz Ehlers uvedl, že čtyři hlavní hráči a dva hráči taxislužby byli pozitivně testováni na koronavirus. Vyjádřil optimismus ohledně vyvedení čtyř hráčů z izolace ve středu pozdě nebo brzy ve čtvrtek.

„Naštěstí to vypadá, že čtyři z nich byly falešně pozitivní, doufáme,“ řekl dlouholetý centr NHL Frans Nielsen. více?“

Ehlers si nemohl vzpomenout na jména všech šesti hráčů, kteří měli pozitivní test, ale řekl, že mezi nimi byli bývalý útočník NHL Mikkel Boedker a obránce Markus Lauridsen. Řekl, že před odletem z Dánska do Pekingu byl každý testován dvakrát negativně během předchozích 48 hodin.

„Samozřejmě je to frustrující z tréninku, protože jsme dnes měli hrát trochu přesilovky a tři nebo čtyři tito hráči byli mimo,“ řekl Ehlers. „Stačí (musíme) přijmout to, jak to teď je.“

Turnaj začíná za týden. Dánsko hraje svůj první zápas v únoru. 9 proti České republice.

Dánsko se poprvé kvalifikovalo do mužského a ženského hokeje na olympijských hrách.

„Myslím, že s každým týmem teď můžete jen držet palce a doufat, že tento turnaj zvládneme bez příliš mnoha pozitivních případů,“ řekl Nielsen.

Pekingští organizátoři ve středu ohlásili 32 nových případů — 15 v testech lidí přijíždějících na letiště a 17 v olympijských bublinách. Atleti a funkcionáři týmů představovali devět z posledních případů a 23 bylo „stakeholders“, což je kategorie, která zahrnuje pracovníky a média.

Jedenáct lidí bylo v nemocnici ošetřeno kvůli symptomu z 232 pozitivních testů registrovaných od ledna. 23, ačkoli „žádný z nich není žádným způsobem vážně nemocný,“ řekl olympijský lékařský poradce Brian McCloskey.

