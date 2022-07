Yogi: Global Investor Summit uvolní cestu novým aspiracím UP

LUCKNOW Hlavní ministr Yogi Adityanath v pondělí řekl, že navrhovaný Global Investors Summit (GIS) v lednu 2023 poskytne let pro aspirace nového státu Uttar Pradesh, a proto by data třídenní akce měla být naplánována co nejdříve. možný.

Vláda UP navrhuje přilákat investice R10 milionů milionů na třídenním summitu. Adityanath, který předsedá schůzce na vysoké úrovni konané za účelem zhodnocení příprav na summit, řekl, že jeden den v GIS-2023 bude věnován MSME.

„Uttar Pradesh se stal vysněnou destinací pro průmyslové investice v návaznosti na motto premiéra Narendry Modiho ‚Reformovat, provádět a transformovat‘. UP je na cestě stát se druhou největší ekonomikou země,“ řekl při dokončování plánu. pro GIS-2023.

CM uvedl, že státní vláda obdržela investiční návrhy od R4,68 milionů milionů korun na UP Investor Summit v únoru 2018. Návrhy RZa posledních pět let byly ve státě realizovány 3 miliony rupií

„Investiční návrhy stojí za to RNa třetím slavnostním zahájení, které se konalo v červnu tohoto roku, bylo provedeno 80 000 milionů rupií. Vzniklo by tak 5 000 přímých pracovních míst a 20 000 nepřímých pracovních míst.

Adityanath řekl, že propagační zájezdy by měly být organizovány ve Velké Británii, USA, Kanadě, Spojených arabských emirátech, Švédsku, Singapuru, Nizozemsku, Izraeli, Francii, Německu, Jižní Koreji, Mauriciu, Rusku, Austrálii atd. „Do těchto zemí by měly být vyslány státní týmy, aby vytvořily atmosféru příznivou pro summit globálních investorů. Singapur vyjádřil ochotu být první partnerskou zemí summitu. Nizozemsko, Japonsko, Slovensko, Finsko, Česká republika, Mauricius , Thajsko, Nepál a Belgie byly partnerskými zeměmi na summitu Investors UP 2018.

Kromě těchto zemí by tentokrát měli být kontaktováni také velvyslanci/vysokí komisaři Švédska a Belgie, řekl.

Adityanath zdůraznil, že v průmyslovém sektoru existuje obrovský potenciál pro rozvoj a že je třeba upravit nezbytná pravidla, aby se v UP vytvořilo lepší prostředí pro investice. Řekl, že nová průmyslová politika by měla být vyhlášena co nejdříve.

Mělo by být vynaloženo úsilí na podepsání memoranda o porozumění pro investice R50 milionů Rs a více v celém státě (v GIS 2023) a memorandum o porozumění pro investice nižší než R50 milionů na úrovni okresu. Měl by být vyvinut online portál pro konzistentní monitorování a snadnou implementaci memorand o porozumění.“