V mixu je sedm z první desítky a čtyři bývalí šampioni

Hologic WTA Tour se v pondělí vrací do Evropy, kde se skupina špičkových hráček otestuje na stuttgartské halové červené antuce na Porsche Tennis Grand Prix.

Losování 45. ročníku WTA 500 bylo zveřejněno v neděli a hřiště je jako obvykle plné. Sedm z top 10 světa je zahrnuto v letošní sestavě v čele se světovou jedničkou Igou Swiatekem.

Podívejte se na kompletní losování Porsche Tennis Grand Prix 2022 zde!

horní polovina

Swiatek je na špici v loterii a v prvním kole se loučí jako 4 nejlepší. Swiatek nasbíral 19-zápasovou vítěznou sérii, která zahrnuje tituly WTA 1000 v Dauhá, Indian Wells a Miami a dvě výhry v kvalifikačním kole Billie Jean King Cup tento víkend.

Nejlepší nasazená Swiatek, která debutuje ve Stuttgartu, se ve druhém kole utká buď s Victorií Golubek, nebo s kvalifikující se Evou Les. Její potenciální soupeřkou ve čtvrtfinále by mohla být nasazená osmá a šampionka US Open Emma Radocano, která v play off začne čelit Storm Sandersové.

Raducanová v pátek odehrála první profesionální antukový zápas kariéry, když v kvalifikaci Billie Jean Cupu porazila světovou padesátku Terezu Martínkovou. V sobotním druhém antukovém zápase proti Markétě Vondrošové podlehla porážce.

Ve druhém čtvrtletí se umístila na 4. místě Maria Scarri. Po rozloučení v prvním kole se Skari utká s někým velmi pohodlným na antuce: buď s Tamarou Zidansek, která je semifinalistkou Roland Garros 2021, nebo s Laurou Siegmundovou, která vyhrála v roce 2017 titul ve Stuttgartu a v roce 2016 skončila druhá.

Čtěte více: Stuttgart 2022: slosování, prize money a vše, co potřebujete vědět

Na konci čtvrtiny se dva bývalí stuttgartští šampioni utkají v napínavém úvodním kole celé České republiky, kde se utkají s nasazenou šestkou Karolínou Plíškovou a šampionkou z roku 2018 Petrou Kvitovou. Kvitová vede zápas 3:1, ale od roku 2018 se nepotkaly.

Paula Paduša a Karolína Plíšková trénují před tenisovou Grand Prix Porsche 2022. Foto přes Jimmie48 / WTA

Spodní polovina

Ve třetím čtvrtletí se Annette Kontaveitová, nasazená č. 5 a vicemistryně z roku 2019, v prvním kole střetne s jednou z nejlepších hráčů turnaje Angelique Kerberovou.

Bývalá světová jednička Kerberová zaznamenala jedny ze svých nejlepších úspěchů na Hologic WTA Tour doma ve Stuttgartu, když v letech 2015 a 2016 získala tituly po sobě.

3 nasazená Aryna Sabalenka byla v tomto čtvrtletí také, loni se poprvé objevila na turnaji, když se dostala do finále, než prohrála s Ashleigh Bartyovou. Po letošním zahájení by se Sabalenka mohla ve druhém kole potkat s vracející se Biancou Andreescuovou.

Andreescuová, šampionka US Open z roku 2019, sehraje v prvním kole svůj první zápas v sezóně 2022 proti Julie Niemeyerové s divokou kartou. Andreescova poslední hra se konala v Indian Wells v říjnu 2021.

Ve čtvrtém čtvrtletí byla nasazená dvojka Paula Padusa na dně loterie. Po rozloučení v prvním kole se Padusa utká s Elenou Rybakinou nebo kvalifikovanou Nastasjou Schunk ve druhém kole. Bude to pro Budossu první velká remíza na této akci, když se do play off dostala pouze jednou, v roce 2018.

V opileckém čtvrtém čtvrtletí se také v prvním kole odehraje zápas mezi sedmým nasazeným Onsem Jabeurem a Markétou Vondroušovou, finalistkou Roland Garros 2019 a loňskou stříbrnou olympijskou medailistkou.

Vítěz zápasu Jabeur/Vondrousová se ve druhém kole dostane k dalšímu těžkému tiltu proti Coco Gauffové nebo Darii Kasatkinové. Gough bude letos debutovat ve Stuttgartu.