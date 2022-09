ENDGAME v globální pokladně s návratem 30,5 milionu dolarů do kin

Filmoví diváci se tento víkend vrátili na Pandoru jako remasterovaná verze obrázek symbolu Dostalo se do kin a nyní je to téměř nemožné Avengers: Endgame Chcete-li obnovit bod č. 1 3D filmů.

obrázek symbolu Minulý víkend se vrátil do kin, ale jak si film vedl téměř 13 let poté, co se dostal na velké plátno? No, 3D film se dostal přímo na první místo v globální pokladně a vydělal úctyhodných 30,5 milionu dolarů (skládající se z 10 milionů dolarů na domácím trhu a 20,5 milionů dolarů na mezinárodní úrovni).

Znovuvydáno ve většině částí světa, obrázek symbolu Připomeňte divákům ohromující a pohlcující 3D svět Pandora, který vedl k velmi očekávanému vydání Pandory v prosinci. Avatar: Water Road. První film ze série blockbusterů také přidal ke svému celosvětovému rekordu v pokladně jako nejvýdělečnější film všech dob, rekord, který nakrátko ztratil. Avengers: Endgame.

Zde jsou některé z nejlepších mezinárodních kasovních filmů (přes SFFGazette.com):

První centrum bylo otevřeno ve Francii, Itálii, Belgii, Bosně, Chorvatsku, Maďarsku, Ománu, Kataru, Rumunsku, Slovinsku, Filipínách, Singapuru, Tchaj-wanu, Thajsku a Ekvádoru.

Otevřela se jako zahraniční adresa č. 1 v České republice, Norsku, Srbsku, Turecku, Hongkongu, Indii, Indonésii, Koreji a Vietnamu.

obrázek symbolu (Re-release) má vyšší počet slotů než Titanic (3D re-release 2012) ve Francii, Brazílii, Mexiku, Kataru, Rumunsku, České republice, Izraeli, Turecku, Ukrajině, Kuvajtu, Maďarsku, Indii, Indonésii, Japonsku, Koreji, Filipíny, Vietnam, Chile, Kolumbie, Peru a mnoho menších evropských trhů.

Když se podíváme na podobné oblasti, zahajovací víkend 20,5 milionu dolarů byl vyšší než celé turné Spider-Man: Není tu místo pro domov (Opětovné vydání 2022), +37 % dříve Star Wars: Episode One – Skrytá hrozba (re-release 2012 3D) a -19 % níže Titánský (3D reedice z roku 2012), která byla otevřena o velikonočním víkendu.

V mezinárodním měřítku pocházelo asi 75 % pokladen z 3D/4D/IMAX formátů, přičemž na mnoha trzích bylo publikováno obzvláště vysoké procento akcií. Pro srovnání, Avengers: Endgame Bylo to asi 27 %.

Některé místní zajímavosti:

obrázek symbolu (Reissue) Otevřeno číslo 3 na domácím trhu za 10,0 milionů $ na víkend.

Hraje se v 1 860 vybraných kinech, Víkend Avatar s 10,0 miliony dolarů je +85 % před opětovným vydáním Spider-Man: Není tu místo pro domov Ze svátku Labor Day (5,4 milionu dolarů z 3 935 kin).

Masivní 93% podíl ve 3D ve srovnání s úvodním víkendem roku 2009 obrázek symbolu (74 % 3D | 26 % 2D). 3D podpora je povzbudivá vzhledem k obvyklým 2D dominantním šipkám pro nedávné podpůrné tyče vydané v obou formátech (Thor: Láska a hrom – 90 % 2d | 10 % 3D).

Takže to byl dobrý návrat do kin obrázek symboluA jsme si jisti, že těmto číslům pravděpodobně pomohla skutečnost, že film byl v tichosti odstraněn z Disney+ na začátku tohoto roku.

Ještě důležitější je, že zjevný zájem o znovuuvedení filmu vydaného téměř před deseti a půl lety je dobrým znamením. Avatar: Water Road. Jsme si jisti, že ho režisér James Cameron podpoří obrázek symbolu Nyní zvýšil svůj pokrok Avengers: Endgame Zůstat nejvýdělečnějším filmem všech dob natolik, že zůstane nezklamaný na prvním místě ještě velmi dlouho.

Viděl jsi obrázek symbolu Tento víkend opět na velké obrazovce? Dejte nám vědět v sekci komentářů.