Notebooky a tablety Microsoft Surface dnes v prodeji – Ars Technica

Pokud hledáte počítač nebo tablet Microsoft Surface PC nebo tablet, nyní je čas získat nějaké výhodné nabídky.

Microsoft Surface Pro 9 13palcový tablet pc s krytem klávesnice pro 900 dolarů ( 1 080 $ ) v nejlepší nákup

a Surface Pro 9 Je to nejlepší tablet na trhu. Podařilo se mu spojit to nejlepší z tabletu a notebooku, protože jde o tablet s Windows 11, používá odnímatelný podsvícený kryt klávesnice a je optimalizován pro použití s ​​digitálním perem (Surface Pen). Je lehký a má menší rozměry než většina notebooků 2 v 1 a zároveň nabízí dostatek výkonu pro editaci médií a ovládání nenáročných her ve vyšších konfiguracích.

Základní Surface Pro 9 (Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD) se v současné době prodává za 900 $ v Best Buy, což je méně než 1 000 $, a je dodáván s bezplatným krytem klávesnice Surface, který vám běžně za cenu 180 $. To je o 300 dolarů méně než vstupní bod 12,9palcový iPad Pro od společnosti Apple, na kterém nelze spustit plný software (pouze aplikace) a nezahrnuje samostatně prodávanou klávesnici Magic Keyboard, která stojí 350 USD. Tento 13palcový model Surface Pro obsahuje procesor Intel i5, 8 GB paměti RAM a 128 GB úložiště, což je skvělé pro ty, kteří prostě chtějí zařízení na úpravu dokumentů a procházení webu, aniž by museli obětovat možnost používat kompletní software.

Microsoft Surface Laptop 4 z 700 dolarů ( 800 dolarů ) v Amazonkarůzné modely až do 646 $ na Microsoft

Surface Laptop 4 od Microsoftu se také prodává za cenu až 646 USD v závislosti na modelu. Není to nejnovější model (tj Surface Laptop 5), ale stále je to solidní volba pro notebook střední až vyšší třídy. Je stylový, dobře stavěný a dobře podporovaný, s velmi pohodlnou a uspokojivou klávesnicí a trackpadem, ať už jde o 13palcové nebo 15palcové modely. Vstupní 13palcová varianta je na prodej 600 dolarů Obsahuje procesor AMD Ryzen 5 4680U, 8 GB RAM a 256 GB SSD. To je sleva 300 $ z plné maloobchodní ceny a asi 100 $ z běžné pouliční ceny. 15palcový model se také může rozhodnout pro až 32 GB RAM s procesorem Intel i7 a 1 TB úložiště a aktuálně se na Amazonu prodává za 1 945 USD (obvykle 2 100 USD). stránky společnosti Microsoft Velké slevy na cca každý model mezi tímtaky.

Microsoft Surface Laptop Go 2 12palcový notebook s dotykovou obrazovkou pro 600 dolarů ( 650 dolarů ) v Amazonka

Nyní je také vhodný čas získat slevu na Laptop Go 2 od Surface. V naší recenzi jsme zjistili, že Go 2 je sympatický produkt, i když ne bez některých nedostatků. Jedním z jeho největších problémů je, že základní model se 4 GB RAM není pro nikoho užitečný. Druhým je, že model za 700 dolarů s 8 GB RAM a 128 GB úložiště stojí hodně. Ale jak jsme poznamenali v naší recenzi: „Pokud jej najdete ve výprodeji… Laptop Go 2 je levný notebook, který stojí za zvážení, pokud dokážete žít s jeho nedostatky.“ S 8GB RAM a 128GB úložným modelem, který je nyní v prodeji, by mohl být skvělou volbou pro ty, kteří chtějí kompaktní, dobře stavěný notebook pro každodenní úkoly a nenáročné hraní. Jako další bonus je také opravitelnější než většina jeho konkurentů a nabízí uživatelsky vyjímatelný SSD spolu s pokyny v příručce pro některé další opravitelné komponenty. Jen si uvědomte, že notebook Go 2 postrádá podsvícenou klávesnici.

