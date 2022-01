Helioptile debutuje na akci Pokémon Go’s Power Plant a Team Rocket je pravděpodobně na cestě

Poslední lednové týdny v Pokémon Go zakončí událost Power Plant, která bude obsahovat několik elektrických a ocelových Pokémonů, které mohou trenéři odchytit v divočině. Novým Pokémonem, který se připojuje ke hře, je Helioptile, generátor Pokémonů. Pokud si ho vyzvednete během akce, budete mít šanci z něj vyvinout Heliolisk. Navíc nechvalně známé síly v Pokémon Go, Team Rocket, začaly hořet od tajemných dveří, které profesorka Willow otevřela v úvodním příběhu. Objeví se během druhé poloviny akce.

Helioptile se bude během akce objevovat ve volné přírodě častěji a můžete je také dohnat plněním konkrétních terénních výzkumných misí. Helioptile je normální a elektrický Pokémon, díky kterému se pohybuje v boji a pozemních pohybech, ale je odolný vůči elektrickým, letadlovým, stealth a ocelovým útokům. Tradičně byste Helioptile upgradovali na Heliolisk pomocí Sun Stone, ale to by nebyl případ Pokémon Go.

Tým Rocket byl v hibernaci a dychtil skočit do události Power Plant, aby způsobil potíže. Příběh se má rozvinout 24. ledna, takže do té doby nemáme přesné podrobnosti o tom, co udělají nebo jak se zapojí do akce. Více informací se dozvíme, než akce Elektrárna 1. února skončí.

Mezi další Pokémony, kteří se během akce objevili ve volné přírodě, patří Magnemite, Grimer, Voltorb, Electrode, Electabuzz, Porygon, Jolteon a Trubbish. Mnoho z těchto Pokémonů, včetně Emolgy, bude také životaschopných při plnění terénních úkolů, které hráči získají z PokéStops.

Pro ty, kteří raději raidují, se na akci objevuje i Genesect (Shock Drive). Je to pětihvězdičkový raid, takže vřele doporučujeme spolupracovat s ostatními hráči, abyste jej sundali a převzali. Tato verze Genesectu je unikátní v tom, že má technický výbuch jako elektrický strojek. Genesect opustí svůj pětihvězdičkový raid 24. ledna a nahradí jej legendární Ice-type Regice.

Akce Elektrárna bude probíhat od 19. ledna do 1. února.