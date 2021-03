Po spuštění SpaceX v neděli je SpaceX na pokraji historické fáze opětovného použití

SpaceX vypustil v neděli ráno svou 21. dávku satelitů Starlink. SpaceX

Jednalo se o devátý let této první etapy rakety Falcon 9. SpaceX

Tento posilovač může letět na 10. misi za měsíc nebo dva. SpaceX

SpaceX vypustil v neděli brzy ráno další dávku satelitů Starlink, čímž se přiblížil zásadnímu průlomu v opětovném použití raket. První stupeň rakety Falcon 9, která zvedla toto užitečné zatížení na oběžnou dráhu, Booster no. 1051 uskutečňoval devátý let. Úspěšně přistál Samozřejmě tě stále miluji Trubec.

Jelikož se jedná o první raketu Falcon 9, která vypustí devět misí, zvyšuje se pravděpodobnost, že v první fázi uskuteční desátý let v blízké budoucnosti, možná do měsíce či dvou. Dosažení deseti let splní s raketou Falcon 9 jeden z hlavních cílů SpaceX poté, co před téměř třemi lety vylepšil vůz pro opětovné použití.

Společnost Debutovalo ve verzi „Block 5“. Z rakety Falcon 9 v květnu 2018 a od té doby toto vozidlo provedlo 55 misí, z nichž všechny úspěšně doručily své užitečné zatížení na oběžnou dráhu. Ještě důležitější je, že změny, které provedli inženýři SpaceX v této nové střele, aby zajistili její trvanlivost pro opětovné použití, jako například vylepšení pozice motoru OctaWeb, byly do značné míry ověřeny.

Zakladatel SpaceX Elon Musk řekl: „Pro ty, kteří znají rakety, je to velmi obtížné.“ Během konferenčního hovoru S reportéry v roce 2018, kteří diskutovali o upgradu bloku 5. “Od té doby nás to trvalo, člověče, od roku 2002. Šestnáct let tvrdého úsilí a mnoho iterací a tisíce malých, ale důležitých vývojových změn, abychom se dostali tam, kde si myslíme, že je to možné.” Na chvíli se odmlčel a dodal: „Je to šílené těžké.“

V té době si Musk stanovil dva hlavní cíle pro první stupeň své rakety Falcon 9. Chtěl řídit každé vozidlo 10krát, než bude vyžadovat velkou údržbu. Doufal, že dosáhne bodu, ve kterém se raketa Falcon 9 dokáže otočit a do 24 hodin odletět zpět.

Zdá se, že SpaceX udělala dobrý pokrok směrem k prvnímu cíli. Ačkoli společnost nezveřejnila, kolik údržby provádí pro první fáze modelu Falcon 9 mezi starty, ani jak často je vyměňován motor Merlin, jádra se ukázala jako spolehlivá a robustní. Mnoho z raných fází Falconu 9 letělo více než pětkrát.

Společnost zůstává 24hodinovým prostředkem pro transformaci. Ačkoli snížil čas počáteční kontroly a obnovy mezi lety z přibližně šesti měsíců na současný rekord 27 dnů, zdá se pravděpodobné, že SpaceX nedosáhne svého cíle 24hodinové směny s Falconem 9. S největší pravděpodobností společnost přijme co se naučil z létání a opětovného použití Falconu 9, a přenesl tuto ambici na extrémně rychlé opětovné použití na vozidlo hvězdné lodi, které SpaceX v současné době vyvíjí v jižním Texasu.

Tato schopnost rychlého opětovného použití rakety Falcon 9 umožnila SpaceX dosáhnout v posledních měsících vysokého tempa startů s Flotila Z méně než 10 aktivních posilovačů. V roce 2021 společnost vydává průměrný start každých devět dní, což je chladný rytmus velké orbitální střely. Další spuštění Falconu 9 může přijít již tento víkend.

Potřeba SpaceX vyslat na oběžnou dráhu tisíce satelitů Starlink – nedělní let byl 21. vypuštěním satelitů Starlink – vede prohlášení společnosti. Šest z osmi startů společnosti doposud v roce 2021 přineslo každý po 60 satelitech Starlink.

Astronomové vyjádřili obavy z dopadu těchto satelitů na noční oblohu a odborníci na satelity se obávají srážek mezi mnoha vozidly na nízké oběžné dráze Země. Nelze však pochybovat o tom, že technika potřebná k vynesení mnoha satelitů na oběžnou dráhu při této rychlosti je působivá. pižmo Zaznamenáno na Twitteru Tento víkend SpaceX dopravil na oběžnou dráhu v roce 2020 dvojnásobné užitečné zatížení ve srovnání se zbytkem světa dohromady a v roce 2021 by mohl obíhat svět třikrát nebo dokonce čtyřikrát.

Seznam obrázků od SpaceX