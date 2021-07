S desátým letem přeletěla kreativita přes kilometr na povrch Marsu

Toto místo, přezdívané „Vyvýšené hřebeny“, spatřil vrtulník NASA Ingenuity Mars během svého devátého letu 5. července 2021. obrázek : NASA / JPL-Caltech

Vrtulník kreativity NASA v sobotu úspěšně dokončil desátý let na Marsu, Tím se celková ujetá vzdálenost na Rudé planetě zvýší na více než jednu míli (asi 1,60 kilometru). a pořiďte důležité fotografie, které jí pomohou vytrvalým toulavým přítelem.

v Sdílení na Twitteru brzy neděle, NASA to potvrdila Vrtulník TS letěl nad oblastí zvanou „Vyvýšené hřebeny“, která byla součástí zlomového systému, který tým pro vytrvalost považuje za zvědavý a uvažuje o návštěvě někdy v budoucnu. Systémy zlomenin často fungují stopy Pro podzemní kapaliny. Pokud by voda skutečně protékala vyššími nadmořskými výškami, bylo by to ideální místo k hledání důkazů o minulém marťanském životě, což je primární cíl roveru, možná dokonce Vykopejte vzorek pro další vyšetření.

V pátek lídr Creative Operations Teddy Zanitos popsal plánovanou dráhu letu vrtulníku na Aktualizace stavu. Tzanetos uvedl, že let 10 byl dosud nejkomplexnějším úsilím vynalézavosti, pokud jde o navigaci a výkon. Let obsahoval 10 odlišných bodů trati a jmenovitou výšku 40 stop (12 metrů), novou rekordní výšku a nárůst o 33 stop (10 metrů), kterého dosáhl při svém devátém letu. Řekl, že let byl odhadován na 165 sekund.

Tzanetos vysvětlil, že let, o kterém NASA dosud nezveřejnila všechny podrobnosti, začne vzletem Ingenuity ze šestého letiště a poté se přesune na jih na jihozápad ve výšce 50 metrů. Vrtulník poté pořídí dvě fotografie Vyvýšených hřebenů z označených trasových bodů směřujících na jih. Budete pokračovat v letu daleko na západ a severozápad a fotografovat stoupající hrany z každého vyhlídkového bodu. NASA si klade za cíl využít překrývající se data z těchto trasových bodů k vytvoření různých stereofonních obrazů.

Aktualizace stavu také vyžaduje čas, aby nám připomněla, jak kreativita překročila své původní cíle a provedla skvělé manévry. Přežil na Marsu 107 marťanských dnů neboli dní na Marsu, což je o 76 více než jeho původní mise.

Vrtulník navíc byl také schopen provést dvě aktualizace letových programů, jejichž cílem je zlepšit možnosti letu a barevného snímání obrazu. Kreativita letěla na Marsu více než 14 minut, což je více než 112% jejího výkonu v technických show. Také nám to poskytlo nové pohledy na rudou planetu, přičemž jsme pořídili 43 13megapixelových barevných fotografií a 809 černobílých navigačních fotografií.

Celkově kreativita rozšířila naše obzory toho, co je na Marsu možné, a dala nám vzrušující dar znalostí v těchto těžkých dobách na Zemi. Pořád to fandíme a užívejme si to, dokud můžeme.