A+E Networks a Viaplay ukládají fakta do obchodů přesahujících globální práva

A+E Networks, Viaplay a Bravo patří mezi globální vysílací společnosti, které získaly řadu nenahraného obsahu po dohodách s distributorem Beyond Rights.

Oba byly vybrány RTI Mediaset v Itálii a Canal D ve francouzské Kanadě konec lanaSérie Obs-doc 6 x 60 minut od Big Coat Media završuje vysokooktanový svět techniků pro lanové přístupy. Seriál byl dříve prodán UKTV, kde měl nedávno premiéru pod názvem Tým oprav extrémních výšek na kanálu pro vývojáře.

Upřímnost Výroba Porodní asistentky Yorkshire v pohotovosti (5 x 60 min) Pořízeno Bell Media v Kanadě a Ananey v Izraeli Bohaté dětské vůně prázdniny Bravo (12 x 60 min) má licenci na Novém Zélandu. kříž od Vůně Rich Kids Gosérie od Kalel Productions vidí bohaté mladé muže zvyklé na soukromá letadla a prázdninové šatníky, kteří nahrazují luxus kempy a karavany na dovolenou s rodinami na hranici chleba.

Forrestův skutečný kriminální seriál Sériový zabiják Santa Clause (3 x 60 minut), o vícečetných úmrtích v oblasti Gay Village v Torontu, získané jako předprodej Nordic Entertainment Group pro Viaplay v severských, pobaltských státech, Polsku a Beneluxu.

Drancování (8 x 60 minut), investigativní seriál společnosti EQ Media Rights o obchodu s ukradenými starožitnostmi a o tom, jak financuje mezinárodní zločin a terorismus, získaný v A+E Networks v rámci balíčku zahrnujícího Skandinávii, střední a východní Evropu, Řecko a Blízký východ , země Beneluxu a Spojené království.

UR Švédsko má dva nové tituly v historii: Podzemní dráha (4 x 60 min), série Attraction Media o skryté síti, která pomáhala otrokům najít svobodu ve Spojených státech, a seriál Pernel Media Vlaky ve válce (4 x 60 min), Studie o tom, jak železnice pomohla udržet druhou světovou válku na správné cestě. První z nich získala také A+E Německo, druhá našla další domovy u České televize v České republice a Prima TV v Rumunsku.

Blink Films jídlo splňuje cestovní název To nejlepší z Británie u moře (5 x 60 min) Zamíří do Ananey v Izraeli a Fox na Balkáně a také do SBS v Austrálii – která také přijala novou přezdívku foodie, Ochutnejte rozmanitost (10 x 30 minut). Produkce ECG Productions, Ochutnejte rozmanitost Zkoumá historii, kulturu a kulinářské tradice z celého světa prizmatem lahodných národních jídel.

Mezitím série Journey Pernel Media, Největší cesty vlakem v Evropě (6 x 60 minut), v licenci televize Prima v ČR.

Sarah Beckley, vedoucí prodeje společnosti Beyond Rights, uvedla: „Tyto trhy nadále hrají důležitou roli v našem podnikání a poskytují vynikající příležitost prodiskutovat náš rostoucí katalog faktů a partnerství s výrobci s řadou kupujících po celém světě.“