Centra USA pro kontrolu a prevenci nemocí: cestování s nízkým rizikem pro očkované osoby; Výlety se nedoporučují

Americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí v pátek uvedla, že lidé, kteří jsou plně očkováni proti COVID-19, mohou Cestovat bezpečně Je v „nízkém riziku“, ale přesto nedoporučuje Američanům, aby tak činili kvůli vysokému výskytu koronavirů v celé zemi

Posun v pokynech pro Centra pro kontrolu a prevenci nemocí by měl být kulkou v oblasti cestovního ruchu, která se od začátku pandemie v roce 2020 potýká s poklesem počtu cestujících.

Ředitelka CDC Rochelle Wallinski však novinářům řekla, že navzdory novým směrnicím pro lidi, kteří byli očkováni, nyní ještě není čas na výlet.

„Víme, že nyní máme velké množství případů. Obecně budu bránit veřejné cestování,“ řekla. „V tuto chvíli nedoporučujeme cestovat, zejména u neočkovaných jedinců.“

CDC přestalo měnit cestovní pokyny, i když se očkování zvýšilo, k velké zlosti cestovního ruchu.

Nová směrnice vydaná v pátek se jeví jako pokus o zavedení jehly do uznání, že díky vakcínám je cestování výrazně bezpečnější, zatímco se snaží zmařit velký nárůst, aby injekce dostalo více lidí.

Nová směrnice svítí na prarodiče, kteří očkovali prarodiče v letadlech, aby viděli například vnoučata, a říká, že testování a karanténa COVID-19 není nutná před ani po cestování, pokud Přijměte preventivní opatření Jako nosit masky a udržovat sociální odstup.

Společnost American Airlines, skupina zastupující významné americké letecké společnosti, včetně společností American Airlines, Delta Airlines, United Airlines Southwest Airlines a dalších komerčních skupin, vyzvala CDC 22. března, aby okamžitě aktualizovala své pokyny a řekla: „Očkovaní jedinci mohou cestovat.“ Bezpečně. “

Letecká doprava zůstává o 43% nižší než před COVID a nejvíce a nadále je ovlivněna obchodní a mezinárodní doprava.

Skupina leteckých společností ocenila „aktualizovaná cestovní doporučení“ vydaná Centry pro kontrolu a prevenci nemocí, která usnadňují „cestovní omezení pro plně očkované jedince“.

Roger Dow, generální ředitel Americké asociace cestovního ruchu, uvedl: „Nové cestovní poradenství je významným krokem správným směrem podporovaným vědou a odbrzdí průmysl, který byl dříve zasažen spadem COVID.“

Administrativa nezruší omezení, která brání většině občanů mimo USA ve vstupu do Spojených států, kteří navštívili Čínu, Brazílii, Jižní Afriku a většinu Evropy. Rovněž zachovává požadavek, aby téměř všichni návštěvníci letecké dopravy v USA absolvovali před cestou do Spojených států negativní test COVID-19.

Americký úředník obeznámený s touto záležitostí uvedl, že Bidenova administrativa začala hovořit o tom, jak a kdy může tato cestovní omezení nakonec zrušit, ale bezprostředně nedojde ke změně. USA také stále mají omezení na kanadských a mexických hranicích, která blokují nepodstatné návštěvníky.

Nové směrnice Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) říkají, že lidé, kteří jsou plně očkováni, nemusí být před mezinárodním cestováním testováni na COVID-19, pokud to nevyžaduje mezinárodní destinace, a lidé, kteří byli očkováni z cestování do zahraničí, nepotřebují do vlastní karantény. Po návratu do Spojených států, pokud to není vyžadováno státem nebo místními úřady.

CDC v uplynulých týdnech opakovaně odmítl změnit směrnici a zopakoval, že stále odrazuje od nepodstatného cestování kvůli obavám z nových variant.

Mnoho Američanů nedodržovalo rady CDC.

Správa dopravní bezpečnosti ve čtvrtek zkontrolovala na amerických letištích 1,56 milionu lidí, v neděli to bylo necelých 1,57 milionu, což je nejvyšší denní hodnota od března 2020. Naposledy byl počet pasažérů na letišti 10. března méně než milion.

Bidenova administrativa podnikla kroky ke snížení mezinárodního cestování a delegovala masky na téměř všechny formy veřejné dopravy. Administrace nevylučuje žádná pravidla masky.

Oddělení se drží svého cíle, aby všichni dospělí měli nárok na očkování v následujících týdnech. Expert na infekční onemocnění Dr. Anthony Fauci novinářům řekl, že studie prokázaly, že očkovat se budou moci i děti.

„Probíhají studie na dětech od šesti měsíců do 11 let. Do konce tohoto roku budeme mít dostatek informací, abychom mohli bezpečně očkovat děti téměř jakéhokoli věku,“ uvedl.