NASA zachytila ​​skutečné barvy Jupiteru a je to zvláštní pohled

V dnešní době pokaždé, když vidím obrázek něčeho ve vesmíru, stěžuji si na pochybách, než si vychutnávám úžas. Přistihl jsem se, že si říkám: Je tohle Ve skutečnosti Jak tato věc vypadá?

Vědci většinou do svých vesmírných snímků přidávají umělecké motivy. Není to jen pro zábavu (i když velká legrace), ale proto, že trocha vybarvování jde hodně daleko při zdůrazňování syrových snímků planet nebo zobrazování kosmického světla. Lidští učedníci jej nemohou odhalit.

Pro nás astronauty to znamená, že bez ohledu na to, jak je to obtížné Vesmírný teleskop Jamese Webba NASA Možná jste se nás pokusili přesvědčit, že mlhovina Karina není nic jako teplý, rozpuštěný karamel. Navzdory tomu, co říkají učebnice základní školy, Květina není žlutá hořčičná koule. Na rozdíl od toho, co navrhuje Hubbleův vesmírný dalekohled, Závojová mlhovina bohužel není duhový červ. Můžu pokračovat.

Takže, když se dívám na obrázek mimozemského světa, vím to Ne Barevný, zírám o něco déle než obvykle — a v úterý jsme obdařeni takovým zázrakem.

Podívejte se, levá strana následujícího snímku pořízeného kosmickou lodí Juno NASA. Zhruba tak by vypadal povrch Jupiteru, kdybychom na něj mohli zírat, jako bychom byli obdivovateli Měsíce. král sluneční soustavyVe skutečnosti.

Data NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, zpracování obrazu Björn Jónsson



Nemůžete se nepodívat na správnou stranu? stejný. Ale buď opatrný. Toto je jedna z těch podezřelých fotek, které byly zpracovány. Má zvýšenou sytost barev a kontrast pro zostření malých Jovianských prvků, NASA Řekl to v prohlášení. Agentura vysvětluje, že tato manipulace byla důležitá pro snížení šumu nebo jiných artefaktů v obraze.

„To jasně odhaluje některé z nejzajímavějších aspektů Jupiterovy atmosféry,“ uvedla NASA, včetně kontrastu barev způsobeného rozdílem v chemickém složení, trojrozměrnou povahou Jupiterových vířících vírů a malými, jasnými „vynořujícími se“ mraky. které se tvoří v horních částech atmosféry.

Samozřejmě, tato verze mramorované kůže Jupitera je nepochybně nápadnější – ale zvažte, jak levá strana je naše realita. Ve vesmíru existuje oběžná dráha z rotujícího plynu, která pojme více než 1300 půdy v něm. A…možná to tak zní?

NASA



Zásluhu na našem nejnovějším soukromém objektivu na Jupiteru má občanský vědec Bjorn Johnson, který shromáždil a shromáždil veřejně dostupná data z mise NASA Juno. Juno je kosmická loď, která zabírá šířku basketbalového hřiště Dělá dlouhé kruhové oblety kolem červeného a hnědého světa a zároveň zachycuje informace a obrázky o své planetární inspiraci.

Fotografii PJ43_41 pořídil Tweet vložit 5. července 2022. Téměř věrné barvy/kontrast a značně přehnané verze, kde byl zvýšen kontrast, zvýšená sytost barev a zaostřené detaily v malém měřítku. Také speciální úprava pro snížení hluku a tlaku. pic.twitter.com/RzWqsJUCQH – Bjorn Johnson (@bjorn_jons) 21. července 2022

Od svého startu ze Země v roce 2011 je Juno silou.

. Vrátil se úžasné obrázky Z obrázků Jupitera, od víry Barevné v nebesky modré a opálové, pro skvělý vzhled růžový displej Od Joea Joviana a ještě vybledlejší, Realističtější obrázky jejích vrstev.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS zpracování obrazu Brian Swift



Navíc 9. dubna Juno dosáhla bodu, kdy ho oslovila ke kupcidostat se jen něco málo přes 2 050 mil (3 300 km) nad vrcholky mraků planety a připravit půdu pro tento druh stop-motion filmu.

Data NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, zpracování obrazu AndreaLuck



V souvislosti s novým snímkem plynného obra, který odhalil Jónsson, byla Juno asi 5300 km nad vrcholky Jupiterova mraku v zeměpisné šířce asi 50 stupňů. „V tu chvíli se kosmická loď pohybovala rychlostí asi 130 000 mil za hodinu (209 000 kilometrů za hodinu) vzhledem k planetě,“ uvedla NASA.

Další vítězství pro Juno a další introspektivní vesmírný poklad pro nás.

Takové věci ve mně vyvolávají jakýsi zvláštní pocit – směs existenciální hrůzy, údivu, ticha. Je to připomínka našeho malého, ale pozoruhodně chytrého pohledu na vesmír.