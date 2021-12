Děti z Ohia dostávají vakcínu proti COVID-19

Devítiletý Eliane Jarvis si vyhrnul rukáv, zhluboka se nadechl a zavřel oči, než mu jehla zajela do malé paže.

Neucukl ani se nemračil a trvalo to jen něco málo přes sekundu Byl očkován proti COVID-19.

Ale jeho malý bratr Benson nebyl tak sebevědomý. 6letý chlapec vylezl svému otci na klín a chystal se plakat, zatímco čekal na dávku vakcíny COVID.

Až když se podíval na svého staršího bratra, zavládl klid.

Výstřel zabral mnohem méně času než vybrat chuťové lízátko, které chtěl Benson.

Nenechte se těmito záběry obtěžovat,“ řekl Eliane, který chtěl děti uklidnit v jeho věku. „Nech to (ten strach) odejít. Vůbec to nebolí. Bude to v pořádku.“

Chlapci Jarvisovi byli jen dva z asi 1 500 dětí ve věku 5 až 11 let, které v sobotu dostaly druhé očkování proti COVID na klinice ve Westerville sponzorované Centrem primární péče v Ohiu (COPC).

Toto byla nejnovější akce v rámci série klinik COPC, která začala asi před rokem. Celkem program trval 137 dní na klinice a distribuoval asi 60 000 bezplatných injekcí vakcíny mezi 30 000 až 40 000 lidí. Je to proces, o kterém představitelé COPC říkají, že by mohl pomoci ochránit vakcínu nebo zachránit někoho jiného.

Kliniky byly otevřené pro veřejnost a lidé se museli předem registrovat, čímž byly zrušeny linky, které byly vidět na některých dalších očkovacích akcích po celé zemi.

Ale sobotní klinika byla celá o malých dětech, které začaly chodit se svými rodiči v 8 hodin ráno. Jakmile byli uvnitř, rodiny byly eskortovány do jedné z asi tuctu očkovacích stanic, kde celý proces trval jen pár minut.

„Naše děti nebyly nadšené z toho, že dostaly panáka, ale pochopily, co to znamená,“ řekla Melissa Madden, programová ředitelka COPC Nursing Services. „Myslím, že děti chápou, že to není jen o nich. Je to o obětování se jeden pro druhého.“

Dosud asi 15,95 % dětí z Ohia ve věku 5 až 11 let začalo s vakcínou, což znamená, že 159 110 dostalo alespoň jednu dávku, podle Ohio Department of Health.

Dosud se COVID nakazilo 246 841 dětí ve věku do 17 let z Ohia, 2 386 bylo hospitalizováno a 20 zemřelo, uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Pokud bude očkováno dostatek dětí, mohlo by to vést k 8% poklesu případů do března 2022 v celých Spojených státech, podle odhadů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Vzhledem k tomu, že počet případů COVID-19 v posledních týdnech v Ohiu a na mnoha dalších místech celostátně neustále roste, poptávka po dětské vakcíně vzrostla jak lokálně, tak celostátně, podle Dr. Dona Deppa, hlavního lékařského ředitele COPC.

„Jdeme správným směrem s očkováním dětí,“ řekl Depp. „Je to nejlepší způsob, jak udržet naši komunitu v bezpečí a zdraví.“

Mnoho rodičů říká, že nejlepší způsob, jak jednat s dětmi ohledně očkování, je být upřímný. Většina dětí je podle nich již zvyklá na jiná očkování a vakcína proti COVID by neměla být vykreslována jako něco, co by mohlo zvýšit jejich úzkost.

„Myslím, že je to nejlepší způsob, jak se z této pandemie co nejrychleji dostat, a naše dívky to chápou,“ řekla Karen Tacketová o Galině, jejíž dcery Leila (10) a Eva (6) dostaly druhou ránu. „A tohle je nejlepší způsob, jak se navzájem chránit.“

Mezitím si Jarvisovi chlapci užívali svých přísavek po natáčení v čekárně se svým otcem Jasonem Jarvisem.

Řekl, že jeho synové bohužel chápou důležitost vakcíny, protože loni kvůli COVID přišli o své prarodiče.

„Jsem na ně hrdý, protože to zvládli tak dobře,“ řekl Jason, učitel na základní škole, který byl očkován a dostal přeočkovací dávku.

Malý Elian opět nabídl tu nejlepší lékařskou radu, radu.

„Měl bys prostě dostat ránu,“ řekl. „To bude v pořádku.“

