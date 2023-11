Kdy a kde sledovat Barcelona vs Porto

Liga mistrů se vrací na Estadi Olímpic Lluís. Tým Xaviho Hernandeze přivítal Porto v zápase, ve kterém by tým mohl postoupit do dalšího kola a výhrou potvrdil jejich kvalifikaci do čela skupiny.

Čas zahájení je 21:00 SEČ. Pokud chcete vědět, kolik hodin jste na světě, tato stránka by vám v tom měla pomoci.

Uvádíme také provozovatele vysílání, kteří jsou držiteli práv k vysílání her v různých zemích nebo regionech. Upozorňujeme, že ačkoli jsme je zde uvedli, nemůžeme zaručit, že hru skutečně zobrazí. To nezávisí na nás a podrobnosti byste měli zkontrolovat na jejich webových stránkách.

Vše je v centru hry

Pokud zápas nemůžete sledovat, nebo si chcete doplnit sledování o další informace, nezapomeňte, že máme plné zpravodajství, včetně přímého přenosu z hřiště a pozápasových reakcí v našem Centru zápasů na klubových stránkách. oficiální webové stránky.

Najdete u nás i ty naše Aktualizace textu z minuty na minutuŽivé statistiky a další, které vás pobaví!

sociální sítě

A nesmíme zapomenout na plné pokrytí, které máme k dispozici Oficiální sociální sítě:

Angličtina: @F.C.B & www.fcbarcelona.com

katalánština: @fcbarcelona_cat & www.fcbarcelona.cat

Španělština: @fcbarcelona_es & www.fcbarcelona.es

Francouzština: @fcbarcelona_fra & www.fcbarcelona.fr

Portugalština: @fcbarcelona_br

Arab: @fcbarcelona_ara

Turecký jazyk: @fcbarcelona_tr

Čínština: fcbarcelona.cn

Japonský: @fcbarcelona_jp & www.fcbarcelona.jp

Indonéština: @fcbarcelona_id

úterý 28. listopadu

Ameriky

Kanada /Vancouver (12:00 hod.); Toronto (15:00)

DAZN

spojený stát / Los Angeles (12:00 hodin); New York (15:00)

CBS, Tuden Deportes

Mexiko / Mexico City (14:00)

TNT

Střední Amerika / Kostarika (14.00 hod.); Panama (15:00)

espn

Plus: Teletica Canal 7 (Kostarika), Canal 4 (El Salvador), Televideo (Guatemala, Nikaragua), Telecadena Canal 7 (Honduras), TV Max, RPC (Panama)

karibský / Jamajka (15:00), Kuba, Bahamy (15:00), Surinam (17:00)

Flow Sports, SportsMax

Plus: Canal+ (Haiti), Video (Dom. Rep)

Španělsky mluvící Jižní Amerika / Kolumbie, Peru (15:00) / Venezuela, Chile (16:00) / Uruguay, Argentina (17:00)

espn

Plus: Televideo (Bolívie, Ekvádor, Paraguay, Peru), La Tele Tuya (Venezuela)



Brazílie / Brazílie (17:00)

So, TNT

Afrika

Severní Afrika / Maroko (21:00), Egypt (22:00)

prohlášení

Subsaharská Afrika / Senegal, Ghana (20:00), Nigérie, Kamerun (21:00), Jižní Afrika, Zambie (22:00), Keňa, Madagaskar (23:00)

Super Sport

Evropa

Island (20:00)

Životaschopný, Sene



Irsko (20:00)

Živé výsledky, Virgin Media, RTE

Spojené království (20:00)

TNT Sports



Portugalsko (20:00)

Eleven Sports, TVI

hora Tarek (21:00)

gittelcom

Španělsko (21:00)

Movistar, Orange

Francie (21:00)

Canal +, beIN, RMC Sport

Belgie A Lucembursko (21:00)

Proximus, RTL, VTM

Holandsko (21:00)

Ziggo Sport, RTL

Německo a Rakousko (21:00)

DAZN

Plus: Prime Video (Německo), ServusTV, Sky (Rakousko)



Švýcarsko a Lichtenštejnsko (21:00)

Modrá+

Plus: 3+ (Švýcarsko)



Itálie (21:00)

Mediaset, Sky Italia, Prime Video



Malta (21:00)

Melita, BPS

Norsko (21:00)

TV2



Švédsko (21:00)

Tilia

Dánsko (21:00)

viaplay

Polsko (21:00)

Polsat

Česká republika a Slovensko (21:00)

První sport

Plus: Nova (Česká republika), Marcheza (Slovensko)

Maďarsko (21:00)

MTVA, Sport 1

Slovinsko (21:00)

Sportclub, Pro Plus

balkánské republiky (21:00)

Arena Sport

Plus: HRT (Chorvatsko), Artmotion, Klan Kosova (Kosovo), Makedonski Telekom, MTV (Severní Makedonie), RTS (Srbsko)



Albánie (21:00)

Tring, RTSH

Finsko (22:00)

MTV-C Více

pobaltské země (22:00)

viaplay

Ukrajina (22:00)

Mejojo

Moldavsko (22:00)

Setanta, Journal TV, MyTV.md



Rumunsko (22:00)

Smart Media, Digisport, Telekom

Bulharsko (22:00)

A1, BTV

Řecko (22:00)

Kosmot, Mega

krocan (23:00)

Exin, TV8

Kypr (22:00)

CYTA

Izrael (22:00)

Sportovní kanál

Rusko / Moskva (23:00)

MH

Středa 29. listopadu

Arménie (12:00)

Rychlá média

Ázerbajdžán (12:00)

CBC Sport, Ektimai Channel

Gruzie (12:00)

Setanta, Silknet

Asie

arabské země / Mekka (23:00 úterý 28.), Ammán (12:00)

prohlášení

Turkmenistán (1:00)

Almasport



Uzbekistán (1:00)

MTRK



Tádžikistán (1:00)

Varzesh

Indický subkontinent / Pákistán (1:00), Indie (1:30), Bangladéš (2:00)

Sony

Kazachstán a Kyrgyzstán (2:00 AM)

QSport

Plus: Gaz Sport (Kazachstán)

Myanmar (2:30)

Kanál +

Jihovýchodní Asie / Thajsko, Kambodža, Laos (3:00), Malajsie, Singapur, Hong Kong (4:00)

Být ve sportu



Vietnam (3:00)

FPT

Indonésie / Jakarta (3:00)

SCTV, Champions TV

Mongolsko / Ulánbátar (4:00)

První sport

Čína (4:00)

CCTV, iQiyi

Macao (4:00)

TDM

Tchaj-wan/čínská Tchaj-pej (4:00)

Elta

filipínský (4:00)

Klikněte na TV

Jižní Korea (5:00)

SBO TV

Japonsko (5:00)

úžasný

Oceánie

Austrálie / Perth (4:00) Sydney (7:00)

Stane

Nový Zéland (9:00)

prohlášení



Jižní Pacifik / Fidži (8:00)

Digicel