SB postupuje, ale prohrává s č. 14 v Texasu, 10-6

koncová 14y-Texas nasbíral osm běhů ve čtvrté směně pátečního zahájení série na Getterman Stadium, Baylor softball mohl běžet klidně do noci. Tento tým ne.

„Tento tým se nevzdává, pokud na to nemůžete přijít,“ řekl nový hráč Dynastie Taylor , která odpálila svou první domácí kariéru, aby zažehla běh, který selhal po prohře 10-6 s Longhorns. „Podle mě jsme ten zápas měli. Zase půjdou hokejky, takže to určitě urveme.“

Bears (27-22, 5-14) budou mít další dvě šance proti Longhorns (36-15-1, 11-5), ale série se přesouvá do Austinu na další dva zápasy ve 13:00 v sobotu a neděli na hřišti McCombs. Náměstí.

Trenér Baylor „Toto je útok, který jsme měli na začátku roku, když jsme nedokázali postavit naši obranu a naši harmonii.“ Glenn Mor Řekl o explozi 13 medvědů. „Toto je největší útok, jaký jsme za poslední dobu měli. Vykopali jsme docela velkou díru.“

První ze tří kol Texasanů zahrnovalo první pokles o základnu Emily Hot a držák Zadie Lavalle Umožnění Janae Jeffersonové skórovat ze třetího místa při neúspěšném pokusu o presování McKenzie Parkerové. Než Medvědi vstoupili do pokutového území proti silné pravačce Helle Dolcini (17-7), prohrávali 3:0.

Moore řekl: „Nevím, jestli to byly nervy nebo ne, způsob, jakým jsme začali, je tak nervózní, ale takovou díru nemůžete vykopat. S takovým personálem, který mají, byste si skoro mysleli, že tři běhy.“ stačilo jim to, zvlášť takoví jací jsme byli.“ Hrajeme si s tím.“

Baylor úředník Dariana Urmi (12-13) V první směně dala pět tref, ale „Nemůžeš pořád házet s tou sestavou a nehrát za ní. Vím, že to pro ni bylo frustrující,“ řekl Moore.

Orme se v následujících dvou kolech spokojil s nulami, ale Longhorns ve čtvrtém kole explodovali na pět jízd a zvýšili svůj náskok na 8:0.

Alyssa Bublka měla nakouknutí na čtvrté místo, přičemž Moore tvrdil, že texaská úderka na 9 jamek upustila raketu před board, aby přerušila LaValleyho hod na první. Popelka podpořil hru, ukradl druhé místo, na divokém hřišti se dostal na třetí místo a jedním úderem z pravé strany skóroval Jefferson.

Orme vyšel poté, co dvakrát vzdal běžecké duo kvůli Parkerovi, pak ho přivítala zředěná Mari Iakubo. Marine Godish Když Homer dvakrát odešel, zvýšil na 8:0. K její cti je třeba říci, že Godish vzdala během posledních tří kol ještě jeden zásah a dvě jízdy, aby dala Medvědům alespoň šanci.

Tváří v tvář věrné Estelle Cheek, která porazila Baylorovu polovinu ve čtvrté směně, dynastie o výšce 5 stop 3 uložila 2:0 přes zeď pravého pole pro svůj první vrak od své první sezóny na Robinson High School v roce 2020.

„Upřímně řečeno, vstal jsem tam jako: ‚Budu udeřit do tohoto míče tak silně, jak jen dokážu‘,“ řekl Stryn. „Určitě jsme v tu chvíli potřebovali jiskru. Bez všech mých spoluhráčů, kteří se za mě postavili a nezvedli mě, bych to nedokázal… Viděl jsem vnitřní hřiště a posunul jsem ho.“

Baylorovi netopýři udrželi Dolciniho jeden zásah v prvních třech snímcích a pokračovali ve svém běhu jedním zásahem Hotta a dvojnásobným RBI od Alia Benfordová který šel 3 na 3 a byl třikrát plachý z kurzu.

„Někdy to chce jen jiskru a my jsme to měli.“ Dynastie Taylor řekl znovu Moore. „Když byla nějakou dobu mimo sestavu, tak nám moc chyběla, protože byla tou jiskrou. A dnes večer nás znovu rozproudila tím běháním doma. A potom bylo zábavné vidět tu dynamiku.“

Texasané skórovali dvakrát za páté, ale Baylor odpověděl dvojnásobným RBI napravo od Hotta po předchozích dvouhrách back-to-back. Anna Watsonová A Mackenzie Wilsonová .

v šestém Josie Powerová Slabě zakřičel na ostrého velkolepého, který pokukuje po Jeffersonově rukavici a spadne do správného pole. A pak Benfordova obrovská střela přeletěla přes záludnou tyč v levém poli a dvakrát ji odpálila, byla to jeho čtvrtá v sezóně a 16.y její kariéry.

Bears přidali další jízdu na dva takty od věrné Courtney Dale, stáhli se během 10-6 a přinesli run na palubě. Hott však skončil šestý, Dolcini se vrátil jako sedmý, aby obešel pár startujících, když porazil LaValleyho a hru dokončil.

„Tento tým předváděl boj po celý rok,“ řekl Moore. „A nebylo to jen jednou, bylo to několik kol, kdy jsme jim byli tváří v tvář a nutili je hrát.

„Ať už je kvůli tomu po sezóně příliš pozdě na to, abychom něco udělali, pořád je dobré vidět, jak mladý tým roste a bojuje. To se vyplatí někde na cestě. A nejen ve hře, ale i v životě někteří určité úsilí se vyplatí.“

Zvýraznění



Alia Benfordová Na šachovnici šel 3 na 3, třikrát porazil na hřišti

Na šachovnici šel 3 na 3, třikrát porazil na hřišti Benford zaznamenal svůj čtvrtý homerun v sezóně, 14 y z její kariéry

z její kariéry Dynastie Taylor První v kariéře si odbyla na domácí půdě

První v kariéře si odbyla na domácí půdě Baylor si v této sezóně připsal 13 remíz na druhé místo

Five Bears zaznamenalo hru s mnoha hity

Pět medvědů mělo základní zásahy navíc

Marine Godish Ve svých 4.0 rolích z akce trefila dvě

Ve svých 4.0 rolích z akce trefila dvě Medvědi dvakrát doma představují poprvé, kdy dva homeruny zasáhl stejný tým, ve stejném zápase na Gettermanu v této sezóně.

Nejdůležitější citáty

Glenn Moore v akci po předčasném pádu…

„Tohle byl největší útok, který jsme za poslední dobu měli. Nevím, jestli to byly nervy nebo co, způsob, jakým jsme začali, je tak nervózní, ale s tímto sázkařským týmem nemůžete vykopat takovou díru. Myslíš si, že tři běhy jim stačily. Někdy, jak jsem jim tam řekl, to chce jiskru a měli jsme to v Dynastie Taylor Znovu a myslím, že jsem se zmínil dříve, když byla na chvíli mimo sestavu, tak nám strašně chyběla, byla naší jiskrou a znovu nás zažehla. Její scéna byla zábavná. To je útok, který jsme měli na začátku roku, když jsme se nedokázali postavit na obranu. Tak to bylo pěkné, vykopali jsme opravdu velkou díru. „

Dynastie Taylor Na cestě domů…

„Upřímně řečeno, vstal jsem tam a byl jsem, jako bych se chystal odpálit ten míč tak silně, jak jen to půjde. V tu chvíli jsme potřebovali jiskru. Nebýt mých spoluhráčů, kteří mě tlačili, netlačil bych.“ dokázali to. Bylo to skvělé. Viděl jsem Pitche uvnitř a napumpoval jsem to. To jsem udělal.“

