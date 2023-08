PSA: Zelda: Tears Of The Kingdom News Channel nabízí bezplatné položky ve hře

Po další aktualizaci hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na začátku tohoto týdne Nintendo nyní zveřejnilo na zpravodajském kanálu Switch nový příběh o surfování na štítu.

Ano, v tomto nejnovějším příspěvku budou hráči moci získat zbroj a vůz vojáka, aby mohli surfovat v zemi Hyrule. Chcete-li získat tyto položky, postupujte podle těchto kroků:

Jak načíst položky z kanálu Switch News Channel

1. V hlavní přepínací nabídce vyberte ikonu „Novinky“.

2. Přejděte k novince Zelda: Tears of the Kingdom „Shield Surfing: Nejrychlejší způsob surfování“

3. Klikněte na „Hrát nyní“ ve zpravodajském článku

4. Spusťte Zeldu a načtěte soubor hry

5. „Získejte zbroj a vůz vojáka“

Zde je přehled Shield Surfing od Nintenda:

Zdravím všechny! Když přemýšlíte o použití štítu, co vás jako první napadne?

Pravděpodobně uvažujete o „blokování útoků“, ale váš věrný štít nemusí být poník na jeden trik! S vytaženým štítem stiskněte tlačítko X pro skok a poté tlačítko A pro skok do jeho středu, abyste ochránili surfaře po rampě.

Ale to není vše – spojení štítu s buginou vám poskytne zábavu při surfování se štítem a také zvýšení rychlosti tím, že budete na kolech! Říká se, že pro hladší jízdu můžete přidat i mraženou přísadu…

Jak již bylo zmíněno dříve, Nintendo vydalo svou nejnovější aktualizaci Tears of the Kingdom na začátku tohoto týdne a posunulo titul na verzi 1.2.1. Všechny podrobnosti o patchi můžete vidět v následujícím příspěvku: