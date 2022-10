Overwatch „2“ není pokračováním – je to marketingový trik

Monitor 2 obrázek : Blizzard Entertainment

každý pátek, AV klub Zaměstnanci zahajují naše týdenní otevřené vlákno diskutujícími o herních plánech a nedávné herní slávě, ale skutečná akce je samozřejmě v komentářích, kde vás zveme k zodpovězení naší věčné otázky: Co budete hrát o víkendu?

Jak šílení jsou lidé, kteří vydělávají peníze na pestrobarevné a velmi oblíbené online střílečce od Blizzard Entertainment. Všimněte si a sledujte Byl prosinec 2017?

Toto je koneckonců měsíc, kdy se Epic Games odehrává fortnite Vydala svůj první plán zpeněžení „Battle Card“ a popularizovala myšlenku „Jak sakra dostaneme lidi zaplacené za „bezplatné“ videohry? V té době jsem hrál na několik let. (The Battle Pass, pro ty z vás, kteří nevědí, protože jste úžasní, je plán předplatného, ​​který hráčům poskytuje herní předměty výměnou za dosažení určitých cílů… a zaplacení skutečných peněz za počáteční předplatné. génius je nechat hráče cítit se, jako by byli vydělat otevírá a vytváří akutní pocit strachu u těch, kteří nekupují.) V okamžiku fortnite Předefinoval způsob, jakým bezplatné hry čerpají peníze od svých hráčů, a to kódováním nového modelu založeného na předplatném pro distribuci kosmetických předmětů, které jste zanechali. Všimněte si a sledujteModel loot boxu – se svými ošklivými připomínkami zjevnějšího hazardu – je bezprostředním pozůstatkem minulosti.

Buďte si jisti, lidi: Blizzard a Activision nenechají tuhle urážku stát. Ale nedokázali zcela zbavit uloupené truhly z hráčova postupu Všimněte si a sledujte Ve prospěch nového schématu, že? Lidé se mohou bouřit! Konečné řešení Blizzardu bylo mnohem chytřejší, i když implementace trvala několik let: obrátili se Všimněte si a sledujte Na jeden den se zastavili, přidali spoustu nových map a postav k těm, které neustále vydávají roky, vyměnili truhly za bitevní přihrávku, snížili velikost týmu ze šesti na pět, vše restartovali a nazvali to Monitor 2.

Tohle je sarkastické čtení, to je pravda. Jsme si jisti, že skuteční vývojáři z Blizzardu nám dokážou podrobně vysvětlit všechny způsoby, které k tomu vedou. Monitor 2 Je skutečným pokračováním původní hry založené na třídách a nyní byla doslova nahrazena na systémech lidí, spíše než aby byla znovu testována. Ale nezmění to praktickou realitu přihlašování k hraní tohoto „nového“ titulu – kdy a jestli vy Umět Přihlaste se a hrajte, ať už kvůli technickým problémům, nebo podivnému rozhodnutí Blizzardu Připravit lidi na předplacených telefonech o povinné ověřování SMSUvědomit si, že… Všimněte si a sledujte.

Ukázka spuštění Overwatch 2 – toto Všechno Mimochodem nové postavy.

Je to stejná hratelnost, s 95 procenty stejných postav – i když některé byly přepracovány tak, aby odpovídaly velikosti menších týmů. (RIP Orisa’s Hollow Shield; naše želví taktika vás bude minout.) Je to stejné základní umění s několika vylepšeními. Jsou to stejné vrcholy a pády, ten pocit, že se různé schopnosti spojují, aby dosáhli něčeho tak mocného, ​​nebo pocit, že vás někdo přejel, protože vy a rando, se kterým jste se spojili, jste nedokázali klapnout. Postavy zůstávají jasně vykreslené (pokud, uh, Stále sporně navržený), přičemž power-upy jsou stále jedny z nejprovokativnějších v celé herní aréně založené na třídě. (Také naléhání: morální trapnost poskytnout byť jen špetku podpory Activision Blizzard po všech nedávných problémech s HR.)

každým smysluplným způsobem, Monitor 2 on je Všimněte si a sledujteDokonce i vychvalovaná bitevní arkáda je jako čert, stejně jako stejná stará kosmetika a celá řada originálních her Všimněte si a sledujte Hrdinové pro nové hráče, aby povstali v prachu. (Lidé, kteří inkasovali skutečné peníze za první hru, jsou naštěstí v těchto slotech smeteni.) To, co zde máme, tedy není inovace designu videoher, ale videohra. marketing. Koneckonců, pokud se hry stanou trvalými institucemi – neustále se aktualizují a udržují si co nejvíce hráčů po celá léta – proč by se také měly vzdát okouzlujícího lákadla přicházet s něčím novým a svěžím? 2 Basim? (I když skutečná představení jsou důrazně nažhavená.) Je to vítězství, upřímně řečeno – ne způsobem, který by pro skutečné hráče ve skutečnosti moc znamenal.