Google zavře aplikaci Nákupy Google pro iOS a Android

obrázek : Ethan Miller ( Getty Images )

Pokud rádi nakupujete pomocí aplikace Nákupy Google pro iOS nebo Android, přepněte na webovou verzi. Google údajně během několika týdnů ukončí svoji aplikaci Nákupy.

Objevily se náznaky, že sekyra přichází Vývojáři XDA Ve čtvrtek prostřednictvím ikony v nejnovější verzi aplikace Nákupy Google, která uživatelům umožňuje nakupovat v tisících obchodů a nakupovat pomocí svých účtů Google. Zprávu později potvrdil 9to5Google, Který zmínil, že aplikace zůstanou temné, ale budou pokračovat až do června. To však neznamená, že služba Nákupy Google přestane fungovat. The Webová verze Karta Nákupy ve Vyhledávání Google bude stále zapnutá.

Mluvčí Google řekl 9to5Google: „V příštích několika týdnech již nebudeme podporovat aplikaci Nákupy.“ „Všechny funkce, které aplikace poskytla uživatelům, jsou k dispozici na kartě Nákupy. Na kartě Nákupy a dalších plochách Google, včetně aplikace Google, budeme i nadále vytvářet funkce, které lidem usnadní objevování a nakupování výrobky, které milují. “

Zásuvka hlásila, že někteří uživatelé, kteří upgradovali na verzi 59 aplikace Nákupy Google, dostávali zprávu s informací, že aplikace nebyla v posledních dnech k dispozici.

Ve zprávě je uvedeno, že „aplikace momentálně není k dispozici, ale můžete pokračovat v nakupování na shopping.google.com.“

S webovou verzí téměř totožnou s aplikací, není tu moc smutného, ​​což je překvapivé vzhledem k tomu, že je to Google. Stále si povzdechnu zklamáním ze zániku Google Hangouts a stále jsem zmatený, která služba Google je tou správnou alternativou. (Ačkoli existují důkazy).

Jste zmateni zprávami o aplikaci Nákupy Google? Neboj se. Určitě se na ně bude pamatovat Google ho zabil„Dosud má 227 aplikací, služeb a zařízení, technický gigant se rozhodl vytáhnout zástrčku.