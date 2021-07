Call of Duty: Warzone Hack zrušil jeho tvůrce

Activision preventivně zablokoval vydání „nezjistitelného“ podváděcího systému. Vydavatel požádal o ukončení vývoje systému poté, co viděl jeho záběry v akci ve hře Call of Duty: Warzone.

PCGamer Cheat, známý jako User Vision Pro, byl údajně pomůckou k míření a podvodem při automatickém střelbě – snímky systému v akci později kolovaly a ukazovaly dopad na hru Call of Duty: Warzone. Systém byl popsán jako „neobjevitelný“ a „nezastavitelný“ a lze jej spustit v jakékoli hře na konzole nebo počítači, protože skript je spuštěn na jiném počítači než hra, což znamená, že nebudou změněny žádné soubory hry, což umožňuje hackování prostřednictvím anti-cheat softwaru.

Dámy a pánové, představuji vám novou generaci cheatů, která je nyní k dispozici na konzole, je to už nějakou dobu, ale v poslední době se stává stále více populární a více trendem, konzoly již nejsou bezpečným prostorem pro legitimní hraní vašich her

Skutečnost, že Call of Duty: Warzone byla hra používaná k předvádění podváděného softwaru, přinutila Activision jednat. Poté, co vynutil odstranění videí s User Vision Pro, Activision později požádal tvůrce User101, aby vypnul web související s podvody a zastavil vývoj. Uživatel 101 vydal soubor další věta:

“Toto prohlášení nebylo vyžadováno. Na žádost společnosti Activision Publishing, Inc. (dále jen„ Activision “) však nebudu vyvíjet ani poskytovat přístup k softwaru, který by mohl být použit k zneužití jejich her. Nikdy jsem neměl v úmyslu dělat něco nezákonného Na konci videa Kdo upozornil na tento projekt, odpověděl „brzy“ a program nebyl nikdy zveřejněn.

„Tento typ technologie má další skutečné pomocné výhody, například když namíříte webovou kameru na sebe, můžete ovládat pohyb bez použití končetin. Bohužel jej kvůli jeho možnému negativnímu dopadu nebudu dále rozvíjet.“

Screenshoty systému byly také sdíleny prostřednictvím Policejní oddělení pro boj proti podvodům na Twitteru Účet, který pomohl popularizovat znalosti o cheatu ve větší míře, a varoval hráče, že je ve vývoji. Účet se zajímal o to, jak se podvádění stalo normou v konzolových hrách, a potenciální problémy, které by tento software mohl přinést konkurenčním hrám pro více hráčů na konzole.

User Vision Pro nikdy nebyl propuštěn pro veřejnost, takže to vypadá, že Activision se tam dostal včas, aby zabránil šíření tohoto podvádění. Call of Duty: Warzone, vlajková loď Activision, se musela zaměřit na ochranu své hráčské základny před podvodníky nebo hackery a hra od svého spuštění úspěšně zakázala 500 000 podvodníků. Zvýšené zaměření na hru znamená, že na ní nyní pracuje také drtivá většina vývojových studií Activision.

