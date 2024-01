Populární hra pro Xbox se stala multiplatformní

Microsoft údajně plánuje letos přinést jednu ze svých „nejpopulárnějších“ her první strany na konkurenční platformy podle zprávy z roku Nate nenávidí podcast.

Název hry nebyl oznámen, ale prezentace poznamenala, že titul se v roce svého vydání setkal s „vysokým ohlasem kritiky“ jako „konverzační hra roku“.

Kopeček říká: „Myslím, že je to pro Microsoft chytrý krok… Z obchodního hlediska, pokud přinášíte konkrétní hry na více platforem, na Switch a PlayStation, děláte to, protože vidíte kvalitu IP a franšízu a chcete rozšířit její dosah mimo Xbox.

Spekulace o tom, co by to mohlo být, se již množí, přičemž nejpravděpodobnějším podezřelým je „Hi-Fi Rush“ od Tango Gameworks, který byl vydán počátkem loňského roku a stal se pro platformu překvapivým hitem – posílil její štíhlý pre-“ série Starfield“. Pro Xbox poté, co „Redfall“ havaroval a shořel. Dalším možným kandidátem je karetní hra „Pentiment.“

Microsoft se již dříve zabýval multiplatformními verzemi, jako je uvedení her „Ori“ na Switch a podpora „Minecraftu“ na mnoha platformách.

Naposledy to oznámil finanční ředitel Xbox Tim Stewart na listopadovém summitu Wells Fargo (prostřednictvím Spot hra) Plánem je zpřístupnit Game Pass na „každé obrazovce, na které lze hrát hry“, a dodává, že „to znamená chytré televizory, to znamená kapesní zařízení, to znamená to, co bychom v minulosti považovali za konkurenty jako PlayStation a Nintendo.“

zdroj: VGC