Belgické thrillery se skutečným zločinem se vyprodávají do Evropy a Austrálie – The Hollywood Reporter

Na letošním mezinárodním televizním trhu MIPTV, který probíhá až do středy v Cannes, panuje téměř děsivý klid, ale množství oznámení o dohodách naznačuje, že i když mohou být slevy a snižování nákladů na denním pořádku, na nějaké práci se stále pracuje.

Francouzský gigant Studiocanal v úterý představil vlnu výprodejů pozemků pro své dva nové belgické thrillery, kolize A 1985oba jsou založeny na skutečných událostech, které jsou součástí firemního programu MIPTV.

kolize je dramatizací letecké katastrofy z roku 1992, kdy let El Al 1862 směřující do Tel Avivu narazil do dvou přeplněných obytných domů na předměstí Amsterdamu. 1985 Vypráví příběh o nejznámějším a nevyřešeném zločinu Belgie, který zahrnoval sérii násilných útoků, o nichž se věří, že je spáchali tři muži, a které si vyžádaly 28 mrtvých.

SBS Australia a Canal+ ve Francii, Disney+ a BeTV v Belgii, MagentaTV/Telekom v Německu, Free TV Israel, Cellcom Israel, RTP Portugalsko a Cosmo Spain získaly místní práva na kolize. Pětihodinovou limitovanou sérii vytvořil a napsal Michael Leanderts (Turbulentní obloha), kterou režírovali Lourens Blok a Edson Da Conceicao a produkovala Fleur Winters prostřednictvím Big Blue pro NPO1/KRO-NCRV.

Canal+ převzal v roce 1985 pro Francii, Českou republiku a Slovensko, s dalšími dohodami se SBS Australia, Free TV Israel, irskou TG4 a Filmin pro Portugalsko a Španělsko. Osmidílnou sérii napsal Willem Wallen, režíroval Wouter Boffin a produkoval Peter Bouckaert. Jedná se o vůbec první drama na objednávku dvou belgických veřejnoprávních stanic: VRT a RTBF a produkované společností Eyeworks v Belgii.