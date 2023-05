Hráč Pokemon Go „flexuje“ lov Shadow Raid Mewtwo

Hráč Pokemon Go měl to štěstí, že chytil Mewtwo z Shadow Raid – ale trenérovo štěstí se tam nezastavilo.

Shadow Mewtwo se objeví na omezenou dobu v Shadow Raids Sobota 27. května 2023 v 10 hodin místního času do Neděle 28. května 2023 ve 20:00 místního času. Uživatelé Pokemon Go proto musí jednat rychle, aby tohoto legendárního Pokémona chytili.

Dříve mohli hráči zajmout Shadow Mewtwo poté, co porazili Team Rocket Boss Giovanni. Tato událost však znamená první výskyt Mewtwo v Raid Battles.

Článek pokračuje po oznámení

Zatímco Shadow Mewtwo Raid může být náročný, jeden trenér Pokémon Go se vzepřel všem předpokladům, aby se to stalo. Hráč dokázal skórovat Mewtwo, což bylo v mnoha ohledech úžasné.

Lov Shadow Mewtwo pro hráče Pokemon Go je šílený

Niantic

Uživatel Redditu Vznešený Zveřejněte snímek obrazovky Neuvěřitelný úspěch Na subredditu Pokemon Go. Trenér nějak zachytil Shiny Shundo Mewtwo – dvě téměř nemožné remízy v jednom. Shundo je lesklý Pokémon s IV 100 v mobilní hře.

V sekci komentářů OP tvrdil, že poslední shondo, které chytili, bylo asi před 2-3 lety. Mezitím někteří hráči nikdy neměli takové štěstí, aby získali Shundo – i když hráli od roku 2016.

Článek pokračuje po oznámení

„Ha. Tak obrovský vývoj, nejlepší Mewtwo, co existuje. Vše, co teď potřebujete, je bonus pro kamarády,“ napsal 10BritishPounds.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte nejnovější aktualizace o esportech, hrách a dalších.

Kolegové uživatelé Pokemon Go se pokusili spočítat šance na tento šílený úlovek. „1 z 1000 je to hando. Vynásobte to lesklou šancí. Neznám vysokou pravděpodobností, omlouvám se,“ komentoval FBlagentwantslove.

„Můj účet na mém bloku uvádí asi 1:60 000 nájezdů a některé z nich nejsou poklesem CP,“ řekl Rexleax.

Pokud máte potíže s dokončením Shadow Mewtwo Raid, prohlédněte si našeho průvodce nejlepšími žetony a slabinami, které lze v bitvě použít.