Bruinsův David Pastrnak bojuje s rakovinou pomocí nového partnerství s těstovinami

Prodej těstovin v omezené edici Pastrnak půjde směrem k výzkumu dětské rakoviny Dana-Farbera a fondu Jimmy. David Pasternak. (Foto: Maddy Meyer/Getty Images)

David Krejci oznámil, že opustí Bruins a vrátí se do České republiky



Pokud víte něco o Davidu Bruinsovi Pastrnaku, znáte jeho přezdívku „Těstoviny“, není jen uklidňující hrou na jeho příjmení.

Ten chlap má opravdu rád těstoviny. Ve skutečnosti to může být tajemství úspěchu brzy osmiletého veterána.

„Obvykle jsou mým jídlem před zápasem těstoviny,“ řekl novinářům v úterý odpoledne před Stobem. A nakupujte na Everett Street v Allstonu.

ale Pastrnak nebyl v obchodě jen proto, aby mluvil o své lásce ke svému oblíbenému boloňskému receptu, který, jak přiznává, není pro každého. (Je doplněno kopečky omáčky Alfredo a pesta, kdyby vás to zajímalo.)

Tam propagoval svou vášeň pro těstoviny ze zcela zvláštní věci.

Hokejová hvězda Bostonu spolupracuje se společností Stop & Shop na krabičce těstovin v limitované edici, která bude podporovat výzkum a péči o rakovinu dětí ve spolupráci s Dana-Farber Cancer Institute a Jimmy Fund.

Bruinsova černá a zlatá krabička, která obsahuje těstoviny penne, obsahuje fotografii podepsanou Pastrnak a najdete je na místech Stop & Shop v Massachusetts, Rhode Island a Connecticut.

David Pastrňák limitovaná edice krabice.

Ještě lépe, pakety speciálních nudlí stojí jen 88 centů – na počest Číslo trička Pastrnak. Část každého prodaného fondu půjde na financování výzkumu rakoviny Dana-Farbera a Jimmyho fondu.

Pasternak řekl, že mu tato iniciativa pomáhá „využít výhodu pozice, ve které se nacházím“, aby pomohl ostatním.

„Očividně mi stačí velmi málo, abych pomohl komunitě,“ dodal. “Je pro nás tak snadné vzít si pár hodin dne, abychom pomohli Dana-Farberové. Opravdu chci pomoci, zejména dětem … nikdy jsem neváhal.”

Český státní příslušník také plánuje darovat nějaké těstoviny potřebným dětem ve své vlasti a říká, že krabice na těstoviny jsou zde ve státech již běžné. „Jakmile to moje máma zjistí, pošlu jí nějaké,“ zažertoval.

přirozeně, Pastrnak také přidal trochu hokejové řeči, vyjadřující optimismus pro sezónu Bruins poté, co tým prohrál v semifinále play-off o Stanley Cup.

Pro pětadvacetiletého to bude první sezóna bez jeho idolu a krajana Davida Craigieho, který opustil Bruins, aby pokračoval v kariéře v České republice: „Jsem za něj velmi šťastný, ale evidentně mi bude hodně chybět.“ Řekl Bastnaq Začátkem tohoto týdne.

Řekl ale, že „není žádným tajemstvím“, že si chce splnit Craigovy sny o Stanley Cupu a jeho současní spoluhráči Patrice Bergeron a Brad Marchand si to již uvědomili.

„Prvním cílem je postup do play -off a poté, co jste v play -off, první myšlenkou je vyhrát všechno hned“ Řekl Pastrňák. „Doufejme, že je to rok. Máme skvělou skupinu kluků. Máme spoustu nových kluků, kteří jsou tak akorát. Tolik energie v místnosti a já se nemůžu dočkat, až to začne.“