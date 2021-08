Návrat vlny veder hrozí další devastací Řecka

Obrazy biblické devastace se stále objevují v Řecku, kde se od 2. srpna šíří lesní plantáže a osady lesní požáry a kde se v příštích dnech očekává zvýšení teplot na 42 ° C.

V Attice byly zničeny domy a lesní oblasti, v Ilii a východním Mani je situace stále kritická, zatímco v Evii stále hoří požáry. Dva lidé zemřeli, zatímco další, včetně hasičů, byli převezeni do nemocnice s respiračními problémy. Odborníci bijí na poplach ohledně nárůstu jemných částic v atmosféře.

Podle aténské národní observatoře bylo do neděle 8. srpna zničeno asi 460 000 akrů v Evii, 80 000 akrů v Attice a 110 000 akrů v Laconii, čímž se celková plocha spálila na nejméně 650 000 akrů. Navíc se odhaduje, že toto číslo bude v následujících dnech stoupat, protože požáry pokračují.

Některé oblasti Attiky, Severní Evie a Peloponésu jsou bez vody a elektřiny několik dní.

Námořnictvo a soukromé lodě přepravují oběti požárů v Severní Evii do bezpečí. Podle médií je v hotelech na Edipsosu a Chalkidě, stejně jako na krytém basketbalovém hřišti, umístěno nejméně 1 200 obětí požáru.

Mnoho lidí stojí solidárně a podporuje oběti všemi možnými prostředky a pomáhá hasičům.

Obyvatelé Evie ale obvinili vládu, že ostrov opustila napospas ohni.

Velitel hasičů Stefanos Kolokoris odpověděl, že „Evii byla přidělena velká pomoc [but] Za posledních pár dní jsme toho měli hodně [fire] fronty [to combat]”.

Vláda byla na Twitteru kritizována za své rozhodnutí uprostřed pandemie pokračovat v náboru policistů, dávat peníze médiím, a nikoli dále posilovat požární a lesní ochranu země. vyšetřování podle Řecký vice Prozrazuje: „Většina z 2500 sezónních hasičů byla vyřazena ze služby ve stanicích a na zákulisí, protože absolvovali hodiny a hodiny mimo pracovní dobu stanovenou v jejich smlouvách. Pokud by vyšli na požární frontu, byli by nezákonní a neviditelní, dokonce kdyby byl někdo zraněn. Co “.

Při zakrytí požárů v severní Attice byly napadeny dva televizní týmy OTEVŘENÉ. Podle výpovědí novinářů k nehodě došlo před očima policie, která neštěstí nijak nezabránila. Novináři tvrdili, že útočníci patřili k krajně pravicové skupině.

22 zemí včetně 11 členů Evropské unie (Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Francie, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko) plus Egypt, Izrael, Kuvajt, Moldavsko, Katar, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina a Spojené arabské emiráty. Spojené arabské emiráty, Spojené království a Spojené státy poslaly Řecku pomoc při hašení požárů.