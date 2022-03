Kde se natáčel film Outlander? STARZ nikdy neřekl pravdu o Ridge Fraserovi

cizinec z domova Fanoušci, kteří sledovali historické drama od jeho vzniku, mohou souhlasit s tím, že Claire (Caitriona Balfová) a Jimmy (Sam Heogan) urazit dlouhou cestu. Nyní, když Starz Show oficiálně začala vysílat své nové epizody 6. řady, lidé očekávají, že uvidí návštěvníky zastavit se ve Fraser Ridge a možná způsobí poprask. Ale jak se odvíjí závěrečný příběh, diváci mohou mít v pořadu zatím jednu otázku: kde je cizinec z domova natočeno?

Jak fanoušci vědí, série začíná, když Claire magicky uvízla v roce 1743. Po šokujícím zjištění, že si již nemůže užívat svobody svých kořenů 20. století, se rozhodne provdat za Jamieho jako prostředek ochrany. Ti dva spolu začnou zažívat neobyčejný život, který se zdá nový, ale známý díky jejich znalostem historie.

V procesu sledování Claireiny cesty časem se fandom Outlander stane svědkem jejího života, když se plaví po Velké Británii a později v Severní Karolíně. Ale natáčel se pořad skutečně v těchto místech?

kde je cizinec z domova vyfotografováno?

Pryč cizinec z domova Přehlídka, která zkoumá dvě různá časová období, také zdůrazňuje život ve Spojeném království a později v Novém světě, včetně třinácti kolonií. Ačkoli drama odvádí úžasnou práci při přepravě diváků do různých oblastí a zemí, může být matoucí vědět, kde se bude série natáčet. Během několika sezón vidíme Claire navštívit Versailles, Harvard a mnoho dalších slavných míst. Nicméně, cizinec z domova Herci a štáb možná nebudou cestovat tolik jako jejich postavy.

Ačkoli se mnoho posledních sezón odehrávalo v rámci Třinácti kolonií nebo předrevoluční války Spojených států, seriál se nenatáčí na severovýchodě. Ve skutečnosti se série vůbec nenatáčela ve Spojených státech. podle TV uvnitřA cizinec z domova Natáčelo se primárně ve Skotsku a další záběry byly pořízeny v Kapském Městě v Jižní Africe a Praze v České republice. Kromě toho je Fraser’s Ridge ve skutečnosti postaven v Doune ve Skotsku a ne v Severní Karolíně.

mluvit s Radio Timesherec Sam Heogan Prozradil své myšlenky na to, že bude muset používat filmy z jiných míst, než jsou uvedeny v pořadu.„Nejprve mě překvapilo a trochu překvapilo, když jsem řekl ‚škoda, že jsme tam nebyli‘,“ řekl deníku. ‚Myslel jsem si, ‚to jí přinese něco nového.‘ Ale když jsem to teď řekl, Myslím, že Skotsko je pro to ideální.

Podělil se také o to, že navzdory tomu, že byl na druhé straně rybníka oproti popsanému prostředí, vzal si nějaký čas na návštěvu Severní Karolíny, aby se dozvěděl o stavu, energii a krajině. Nakonec jsem si uvědomil, že sdílí mnoho vizuálních podobností se Skotskem. Schopnost Outlandera střílet ve Skotsku a vytvářet iluzi, že je na míle daleko, ukazuje, jak rozmanité je zemědělství v zemi.

