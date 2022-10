Otázky a odpovědi EBS: Chris Patterson, ředitel společnosti „Daymaker“ Warren Miller

Autor: Jason Bacaj šéfredaktor

BIG SKY – Před debutem Warrena Millera ‚Daymaker‘ The Independent in Big Sky Ve středu a pak v Bozemanu Ve čtvrtek v divadle Elaineposadili jsme se a povídali si s rezidentem Bozemana a filmovým režisérem Chrisem Pattersonem.

Konverzace byla upravena pro délku a srozumitelnost.

EBS: Co znamená název „Daymaker“ a jak jste toto téma sledoval během natáčení?

Chris Patterson: Tento krok vychází z okolností, sportovců a příležitostí. Některé zimy jsou těžší než jiné. A opakujícím se tématem minulé zimy bylo, že jsme žili tyto nádherné dny a stále jsme měli podmínky, které jsme hledali, ať jsme šli kamkoli. Každý den se dělo něco, co dělalo tento den výjimečným, a my jsme si uvědomili, že každý měl tento každodenní zážitek, ať už jste byli venku, jako bychom točili film, nebo jste byli na lyžích ve volný den. V těch chvílích, které dělají lyžování nebo snowboarding opravdu výjimečnými.

EBS: Jak se obvykle spojují filmové koncepty? Zdá se, že se to stalo přirozeně v průběhu sezóny.

CP: Každý rok se to hodně liší. Ale letos jsme si udělali plán dopředu, kam chceme jet a s kým chceme jet, což bylo trochu jiné. Všichni jsme se sešli, spousta kreativců a tak nějak jsme dali dohromady plán toho, co film letos potřebuje. Vypořádání se s pandemií bylo trochu jiné, protože většinou trávíme většinu zimy na jiném kontinentu natáčením, ale pandemie to zastavila. Nakonec hodně natáčíme v Severní Americe, což není problém, protože tady je spousta příležitostí.

Je legrační, když se teď na film dívám zpětně, a myslím, že to, co jsem loni třikrát odjel do Kanady, byl velký problém s předčasným odjezdem a testováním na COVID, abych přišel a opustil zemi. Takže jsme se letos drželi původního plánu víc než loni, což bylo zábavné a osvěžující vidět, co budeme dělat. Podmínky a pozvánky různých cestovních nebo středisek obvykle určují, kam pojedeme. Letos jsme si takříkajíc mohli napsat vlastní vstupenky.

McKenna Peterson zkoumá Sun Valley ve filmu Daymaker. Obrázek s laskavým svolením WARREN MILLER Entertainment

EBS: Nyní, když jsou všechny práce v zákulisí hotové a filmové turné začalo, jsou nějaké klipy, které vynikají jako zvláště nezapomenutelné?

CP: Dělám to 30 let, takže jsem toho hodně viděl, hodně udělal. Víte, stovky questů tady, tam a všude. Co ale vyniklo – možná trochu zvláštní – bylo minulé léto, kdy jsme jeli natáčet lyžování na trávě ve Švýcarsku. Tento typ saní jsme měli jako minisáně jako tank vyrobené v České republice, České republice.

S Warrenem Millerem jsem za ta léta udělal spoustu nekonvenční práce. Vždy se vyhýbáme lehčí, zábavnější a praštěné stránce sportu. Přivedli jsme jednoho ze stálých bruslařů, Conneryho Lundina. Hraje na cokoliv, je to vynikající sportovec a my jsme měli opravdu divoký a zábavný zážitek. Myslím, že to bude ve filmu vzpomenuto.

Rozhodli jsme se, že musíte být v epické scéně z dobrého důvodu, abyste tam byli a bruslili na trávě. Tak jsme jeli do Švýcarska a jeli na kole s farmáři tam v Alpách. Celé léto krávy jedí tuto krásnou listovou trávu, která se nakonec stane sýrem, kterým jsou známé. Když farmáři v zimě sekali seno na strmých svazích pro krávy, byli jsme tam s nimi na lyžích na trávě. Nakonec je to všechno o sýru.

EBS: Další část, která mě zaujala, byla adaptivní zadní část. Jaké to bylo s jeho sestavováním?

CP: Poznali jsme Petea McAfeeho, tohoto opravdu skvělého sportovce, který byl minulý rok v našem filmu, protože dal Denali filmový projekt o lezení a lyžování. Rozhodli jsme se, že pro Petea musíme najít jiné místo, a místo toho, abychom mu udělali další zážitek jako z exkurze, jsme si řekli: „Je to silný bruslař, tak proč nejezdit na heli-ski, kde to může střílet.“

Takže to bylo natočeno v Kanadě na vrtulníkové lyžařské chatě uprostřed ničeho v Britské Kolumbii. Pete nazval toho chlapa, kterého potkal, ale dobře to neznal, Dominic Davila, který má skvělou osobnost a skvělou schopnost bruslit. Dom má jiný původ než Pete. Tam, kde se Pete narodil s vrozenou vadou a jako velmi malý mu museli odstranit nohu, přišel o nohu při výbuchu v Afghánistánu, když sloužil u námořní pěchoty. Jsou velmi rozdílní ve svých povahách a stylu jízdy, skater house, dom skater.

Pro mě je to na takové cestě opravdu zábava, protože jsou to obyčejní kluci. Nejsou to žádní profesionální sportovci nebo influenceři s nějakou agendou, nejezdí heli-skiing každé dva týdny. Je to opravdu zábava. Měli jsme skvělé podmínky, skvělé počasí a dobrou stabilitu pro výstup vysoko do hor. Byl to tak trochu perfektní výlet.

Pete McAfee rozdrtil prémiový prášek Britské Kolumbie. Obrázek s laskavým svolením WARREN MILLER Entertainment

EBS: Když se trochu změnily převody, jak jste se dostal ke spolupráci s Warren Miller Entertainment?

CP: Bylo to tak trochu využití okamžiku. Byl jsem na filmové škole v Coloradu. Filmový štáb Warrena Millera natáčel ve skate oblasti, kde jsem celou sezónu bydlel, v Steamboatu. Řekl jsem jim, že je chci jen následovat a vidět, jak se jim daří, a nabídl jsem jim, že jim ponesu věci. Strávil jsem týden s batohy a stínováním těchto chlapů a bylo to úžasné. Na konci týdne jsem se s nimi podělil o část své práce a dostal jsem místo na dalším letu, abych pomohl s taškami. Nakonec jsem to dělal po zbytek zimy. To byl jeho začátek. Ještě jsi nedošel na konec.

EBS: Kolik skateboardingu může dělat režisér skate filmu? Jezdíš na lyžích nebo na snowboardu?

CP: Většinu času jezdím na bruslích, určitě, když je práce snadnější. Ale taky jsem na ledě. Ale ano, hodně lyžujeme. Nebrusíme úplně jako sportovci, které vidíte ve filmu. Nacházíme pohodlnější způsob, jak obejít nějaký ten trnitý terén, a vždy s sebou nosíme batohy s foťáky, bateriemi, objektivy a velkými stativy. Všechny druhy dalších gadgetů a zařízení, jako jsou drony, GoPro a vše ostatní.

Pořád hodně lyžujeme. Je to prostě jiný druh lyžování a zvyknete si nosit na zádech celý den 40 kilo věcí. Po těch letech už obal vůbec nevnímám. Jsou to dny, kdy nemám divný pocit.

Dělám si legraci, že na konci zimy poté, co jsem několikrát stokrát zvedl tašku, mám pocit, že můžu sundat kliky dveří, protože paže je příliš silná z toho, že jsem tašku celý den každý den zvedal.

EBS: Poslední otázka, kam chodíte nejraději lyžovat, když nepracujete?

CP: Řekl bych, že mým oblíbeným místem je akvárium s včelím úlem. Také jsem našel procházky po Hyalite, tak trochu místní. Nebo blíže k Yellowstonu. Toto jsou moje místní místa. Chodím spíše do více či méně odlehlých oblastí. Pokud budou děti se mnou, půjdeme do Big Sky. Žijeme zde již 17 let a vždy jsme tu byli rádi. Proto tady žijeme.

Rychlý přístup do Beehive a Hyalite mi vždy přijde skvělý, protože moje lyžování je vždy mezi jinými výlety. Líbí se mi ten nižší výsledek, zábava bruslení, protože to nemusím moc stresovat. Cítím dost adrenalinu, když střílíme. Nepotřebuji to dělat ve volných dnech. Můžu jen tak jít ven lyžovat do lesa a být šťastný.