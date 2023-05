Nejbohatší lidé v ČR (30. dubna 2023)

K 30. dubnu 2023 je nejbohatší osobou v České republice Renata Kelnerová s čistým jměním 17,0 miliard USD., Daniel Křetínský (č. 2, 9,5 miliardy USD), Pavel Dycock (č. 3, 8,4 miliardy USD); a Karel Komárek (č. 4, 8,4 miliardy dolarů).

Radovan Vítek je s 6,7 miliardami dolarů pátým nejbohatším člověkem v České republice. Andrej Babiš je 6. s osobním jměním 4,3 miliardy dolarů, následuje Aleš Javorel s 2,2 miliardy dolarů. Michal Strnad je s čistým jměním 2,2 miliardy dolarů na 8. místě. Pavel Batys (2,1 miliardy dolarů) je 9. nejbohatším člověkem v České republice.

Seznam miliardářů České republiky 2023

Renata Kelnerová & Family: 17,0 miliard dolarů Daniel Kredinský: 9,5 miliardy dolarů Pavel Tyčok: 8,4 miliardy dolarů Karel Komárek: 8,4 miliardy dolarů Radovan Vítek: 6,7 miliardy dolarů Andrej Babiš: 4,3 miliardy dolarů Aleš Zavoral: 2,2 miliardy dolarů Michal Strnad: 2,2 miliardy dolarů Pavel Badiš: 2,1 miliardy dolarů Marek Dospiva: 1,8 miliardy dolarů

