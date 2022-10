Proč Sheffield Steelers potřebují kromě toho, aby porazili Manchester Storm, ještě výkony

Ale nedávné události nyní znamenají, že domácí tým musí vytáhnout něco speciálního v tom, co by mělo být solidní a luxusní výkon.

Když se přidá k tomu, že Sheffield má v sobotu náročný výlet do Nottinghamu Panthers, tak to všechno přispívá k náročnému víkendu.

Trenér Sheffield Steelers Aaron Fox. Foto: Dean Woolley

Trenér Aaron Fox řekl: „Určitě je to něco, co musíme vyřešit sami se sebou.

„Cítím, že naše hra by se doma neměla měnit, nemyslím si, že musíme hrát pro fanoušky, pro zábavu, jde o to vyhrávat hokejové zápasy.“

„Umožňuje mi to dělat nějaká malá rozhodnutí? (Jako na které lajně by mohl hrát Mason Mitchell.) Ano, jistě.“

Ale proti Stars řekl, že jim to prošlo a stálo je to.

„Je to tlak, ale je to zdravá, zdravá soutěživost v týmu, je to tak trochu v Severní Americe, pokud něco neděláte, přivedou do toho někoho jiného… Určitě je to o nervy.“ , trochu.“