Proč je pro Američany důležitá ruská agrese proti Ukrajině

Prezident Joe Biden tento týden řekl, že očekává, že se Rusové „nastěhují“ a že menší invazi bude čelit jinak než plné invazi.

Když se ho v Ženevě jeden reportér zeptal, zda si stejně jako Biden myslí, že invaze je možná, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov použil zajímavý jazyk.

„Dokud nepůjdou Spojené státy s Ukrajinou do postele, nemyslím si to,“ řekl Lavrov.

Co to znamená, že země „spí“? Všechny tyto vysoké geopolitické šachy jsou tedy způsobeny tím, jak intimní jsou Spojené státy s Ukrajinou v očích Ruska.

Po setkání s Lavrovem v Ženevě americký ministr zahraničí Anthony Blinken zdůraznil, že invaze bude mít vážné důsledky, ale také to, že obě země stále mluví. Spojené státy poskytnou písemnou odpověď na obavy Ruska během příštího týdne.

Putinova touha nějak předělat moc Sovětského svazu není žádným tajemstvím. Zvýšené šíření ruské moci na Ukrajině by bylo logickým krokem a přímou výzvou pro západní demokracie.

Putin bude o něco žádat. Bývalý americký ministr obrany William Cohen to v pátek řekl zpravodajce CNN Kate Bolduanové Že Putin není „figurka jako Hamlett“, která se snaží rozhodnout, co dělat. Vše je kalkulováno a promyšleno.

„Dostane z toho něco, co ho uspokojí, a jasně řekl, že Ukrajina se nemůže stát skutečně nezávislou, nemůže se stát členem NATO a nemůže mít žádné útočné zbraně.“ “ řekl Cohen.

To jsou požadavky, které Spojené státy nemohou splnit, řekl.

Drama. Některé souvislosti z této vynikající zprávy Inside Ukraine od Matthew Chance a Laury Smith Spark ze CNN:

Rusko skutečně v roce 2014 anektovalo část Ukrajiny, Krym.

Ruskem podporovaní separatisté obsadili v témže roce oblast Donbass v zemi a střety a útoky ostřelovačů tam pokračovaly.

Putin se cítí být NATO ohrožen a má pocit, že podpora Ukrajiny ze strany NATO je „červená čára“.

Ukrajina se obává, že plánovaný převrat s cílem svrhnout její vládu je součástí plánu invaze. READ Hrst dinárů (nebo 500 miliard)

Jedním ze způsobů, jak Putina uklidnit, by mohlo být, že by se Biden a evropští vůdci zavázali nezahrnout Ukrajinu do NATO.

Ukrajina, která není součástí NATO, si chce ponechat své možnosti otevřené.

V reakci na ruské výzvy, aby NATO zastavilo svou východní expanzi, ukrajinské ministerstvo zahraničí v prohlášení pro CNN uvedlo: „Rusko nemůže zabránit Ukrajině v přiblížení se k NATO a nemá právo mluvit do diskusí.“

NATO se od pádu Sovětského svazu rozrostlo, Přidejte několik zemí, které byly dříve součástí sovětského bloku . Patří mezi ně Česká republika, Maďarsko a Polsko v roce 1999; Estonsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko a Litva v roce 2004; Albánie a Chorvatsko v roce 2009; Černá Hora v roce 2017; Makedonie 2020.

„Předpokládám nejhorší.“ Když John King ze CNN nabídl Lavrovův komentář o tom, že Spojené státy jedou na Ukrajinu s dalším bývalým ministrem obrany Leonem Panettou, řekl, že první věcí je vyslechnout ruské vůdce.

„Začnu na základě toho, že nevěříte tomu, co říká Lavrov nebo Putin,“ řekl Panetta.

„Nemyslím si, že můžeme předpokládat, že právě proto, že Lavrov říká, že Rusko nenapadne, to je ten případ, takže si myslím, že bychom v tuto chvíli měli předpokládat to nejhorší.“

Pamatujte, jsou to nepřátelé. Panetta dále řekl, že Američané by měli považovat ruské vůdce za snahu podkopat Spojené státy a NATO.

„To jsou nepřátelé,“ řekl Panetta. „Jejich primárním cílem je oslabit Spojené státy, oslabit koalici a podkopat naši demokracii a myslím si, že je velmi důležité, aby Spojené státy a naši spojenci byli velmi pevní ohledně druhu reakce, která by nastala, kdyby invazi nastala.“

Důraz na odstrašení. Nic nenasvědčuje tomu, že Spojené státy pošlou na Ukrajinu bojové jednotky. Koneckonců není stranou NATO.

Na Ukrajině působí jako cvičitelé malý počet jednotek Národní gardy a speciálních operací. Spojené státy poskytly Ukrajině v roce 2021 vojenskou pomoc ve výši téměř 450 milionů dolarů a studují, jak pomoci podpořit ukrajinskou armádu.

Panetta řekl, že ruská invaze na Ukrajinu není samozřejmá a existuje příležitost Putina odradit, zejména prostřednictvím vojenských signálů. Bidenova administrativa povolila pobaltským státům posílat na Ukrajinu vojenské vybavení vyrobené v USA.

Zatímco Rusko je v současné době pod ekonomickými sankcemi, jako odstrašující prostředek by mohlo být použito i sžíravější úsilí izolovat Rusko od západní ekonomiky. To by mohlo zahrnovat omezení přístupu Ruska k americkému dolaru a rozdrcení jeho úsilí s Německem o vybudování národního plynovodu kolem Ukrajiny a přímo do Evropy.

Spojené státy a Evropa nejsou na stejné vlně, pokud jde o odstrašování Ruska, což Biden objasnil na své tiskové konferenci tento týden.

Invaze by poškodila Spojené státy a Evropu. Každý den Američané pociťují následky invaze na svých bankovních účtech.

Ceny plynu mohou vzrůst, píše Matt Egan ze CNN. „Nelze říci, jak vysoké ceny půjdou – a jak dlouho zůstanou vysoké. Ale ropa za 100 dolarů určitě zvedne ceny u pumpy. To znamená, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou má potenciál zasáhnout většinu Američanů.“

Postavení západních demokracií. Existuje však něco víc než ekonomika. Biden postavil své prezidentství na myšlence, že demokratické země by se měly postavit autoritářským režimům.

Jak chytře píše Stephen Collinson ze CNN, Putin „využívá Ukrajinu jako rukojmí, aby se pokusil donutit Spojené státy, aby znovu vyjednaly stabilní výsledek studené války“.

Collinson také vysvětluje, proč jsou Američané tak znepokojeni ekonomikou a pandemií koronaviru, tímto „nejnapjatějším testem vůle od pádu Sovětského svazu“.

V sázce není nic jiného než „největší střet běžných konvenčních armád v Evropě od druhé světové války“.