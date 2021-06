Nizozemsko vs Česká republika: čas, sestavy, TV, streamy, šance, předpověď na 16 zápasů Euro 16 v zápase 2021

Nizozemsko má po třech zápasech ve skupině na Euro 2021 perfektní rekord. Jak dobrý je ale oranžový tým? Dost dobrý na to, abys to všechno vyhrál? Vyřazení se odhalí.

Nizozemsko porazilo na cestě do 16. kola mistrovství Evropy Severní Makedonii, Rakousko a Ukrajinu, ale tyto týmy nejsou úplně elitní. Každý týmový zápas se hrál na našem domácím půdě v Amsterdamu. Sázkové kanceláře ve skutečnosti ani nezařazují tým Franka de Boera do pěti nejlepších zemí, které s největší pravděpodobností vyhrají mistrovství Evropy 2021.

Přesvědčivé vítězství v Puskas aréně v Budapešti proti týmu České republiky, který hrál blízko Anglie (prohra 1: 0) a remíze Chorvatska (1: 1), by mohlo porazit několik skeptiků, kteří si stále nejsou jisti, jestli to bylo Nizozemsko. Mužský tým se vrátil poté, co se nekvalifikoval na Euro 2016 a FIFA World Cup 2018.

Mezitím si Češi hrají s domácími penězi poté, co jsou mimo skupinu. Jejich vzorec zahrnoval organizovanou a kompaktní taktickou strukturu, která umožňovala jejich superstar postupovat vpřed v rozhodujících zápasech. Patrick Schick se postaral o rozdíl v tomto turnaji třemi góly a ukázal se jako jedno z hvězdných jmen.

Vítěz tohoto zápasu bude pravděpodobně cítit, že semifinálové kolo je více než možné, další dánský Dark Horse čeká ve čtvrtfinále.

Jak se dívat na zápas Nizozemsko vs Česká republika

Datum: Neděle 27. června

Neděle 27. června čas: 12:00 ET

12:00 ET TV kanály: ESPN

ESPN tok: tok: fuboTVAplikace ESPN, PrendeTV

ESPN vysílá zápas

Může Memphis Depay nést Holanďany?

27letý Depay byl vycházející hvězdou světového fotbalu, když v roce 2015 přestoupil z PSV Eindhoven do Manchesteru United za poplatek za přestup, který údajně přesáhl 38 milionů dolarů. Během svého působení v Anglii byl ale frustrovaný a v roce 2017 se přestěhoval do francouzského klubu Lyon, kde jeho hvězda opět zářila. Nyní je připraven letos v létě připojit se ke španělským gigantům FC Barcelona a vrací se také mezi špičkové hráče svého národního týmu.

Depay v roce 2021 vstřelil dva góly a na dva přihrál a je referenčním bodem pro nizozemský útok. Jeho střely byly stejně rozhodující jako nepředvídatelné a jeho schopnost jeden na jednoho vytvořila pro soupeře obranný chaos. Pokud je ve své hře a dotýká se, fanoušci Orange budou spokojeni se svými šancemi. Můžete se ale také vsadit, že pro něj budou mít Češi připravený speciální herní plán.

Češi bez vůdce

Český kapitán a záložník Vladimir Derrida podle zpráv vynechal poslední trénink týmu. Levý bek Jean Borrell je také venku

Derrida, záložník, který hraje za Herthu Berlín v Bundeslize, je pro Čechy velkou ztrátou. Jeho absence mohla narušit rovnováhu týmu. Jeho týmový kolega ve středu, Thomas Suchiche z West Hamu, musí jít daleko s Derridou ven. V této hře pro Českou republiku budou zapotřebí typy Souček: hráči, kteří jsou připraveni celý den běhat a pronásledovat. To zahrnuje útočníka Patricka Schicka.

Češi nebudou mít iluzi, že mohou čelit Holanďanům. Přístupem České republiky by měla být především obrana. Vzhledem k nedostatku příležitostí ke skórování vytvořených týmem (očekávané góly bez pokut jsou během tří skupinových zápasů 2,4).

základní sestavy

Zde jsou základní sestavy oznámené oběma týmy v přípravě na zápas:

Holandsko (5-3-2, zleva doprava): Martin Stekelenburg – JK – Patrick van Anholt, Daly Blind, Matisse de Ligt, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries – Frenkie de Jong, Jorginho, Wijnaldum, Martin de Ron – Doniel Mallin, Memphis Depay

Česká republika (4-2-3-1, zleva doprava): Thomas Vaclik-GK – Pavel Kadirbek, Thomas Kallas, Ondrej Silostka, Vladimir Koval – Thomas Suchek, Thomas Holz – Peter Sevczyk, Antonín Barak, Lukáš Masopust – Patrik Schick

Očekávání a očekávání mezi Nizozemskem a Českou republikou

Mezi těmito dvěma týmy existuje historie a Češi byli velkým důvodem, proč Nizozemsko přišlo o kvalifikaci na Euro 2016. Nedávné precedenty jistě přimějí Česko věřit, že v Budapešti mohou na neutrální půdě zaznamenat další výsledek.

Češi jsou pracovitý konzervativní tým, který v obraně udělá jen málo kompromisů. Očekáváme, že si vynutí fyzický styl proti zkušeným Holanďanům a pokusí se je vymanit z jejich preferovaného rytmu. Trhaná hra pro zranitelné.

Česká republika se ujistí, že tento zápas bude těsný, a bude to určeno okamžikem nebo dvěma zásadními okamžiky, které vyvrátí rovnováhu. Ale pokud Holanďané nějak zabodují brzy, mohlo by to být ošklivé. Může být užitečné naučit se hrát prvních 10–15 minut a poté zkontrolovat, zda „méně než 2,5 celkových cílů“ má stále lákavé příležitosti.

předpověď: Nizozemsko 1, Česká republika 0

