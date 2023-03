Pomineme-li pozoruhodná zranění, World Baseball Classic zaznamenal úžasný úspěch sportovní

Věděl jsi, že věci přijdou ve chvíli, kdy se Edwin Diaz zhroutil na hromadu.

Diaz, New York Mets blíže, právě vstřelil poslední zápas, aby vyřadil Dominikánskou republiku a poslal Portoriko do play-off World Baseball Classic. Divoká oslava se okamžitě proměnila ve scénu zkázy, když Diaz utrpěl natrženou čéšní šlachu, která ho pravděpodobně vyřadí ze hry na celou sezónu 2023.

Diaz nebyl jediným pozoruhodným zraněním, které se na turnaji stalo. Druhý baseman Houston Astros Jose Altuve utrpěl zlomeninu palce, když byl zasažen hřištěm během zápasu Venezuely proti Spojeným státům. Neměli byste se podílet na postupu vpřed.

S respektem tito lidé nevědí, o čem mluví.

Ponecháme-li stranou zranění, letošní ročník World Baseball Classic byl ohromně úspěšný. Práce byla přesvědčivá, talent předvedený ve všech oblastech byl mimořádný a úroveň zájmu po celém světě byla pozoruhodná. Třešničkou na dortu byl fakt, že se turnaj propadl mezi Shuhei Ohtani a Mike Trout, dva nejlepší hráči světa a spoluhráči z Los Angeles Angels.

Naznačovat, že toto hrdinství je „nesmyslné“, je trapně úzkoprsé. Stačí se zeptat samotných hráčů, z nichž mnozí označili World Baseball Classic za jednu z nejdůležitějších a nejsmysluplnějších příležitostí jejich baseballové kariéry.

„Je těžké shrnout, co pro mě znamenaly poslední dva týdny,“ řekl Trott, trojnásobný MVP a kapitán týmu USA. „Měl jsem na hrudi dobu svého života reprezentující Spojené státy americké.“

„Byl to sen reprezentovat Portoriko, reprezentovat svou zemi. Bylo neuvěřitelné, udělat to s tak speciální skupinou a fanouškovskou základnou,“ řekl Francisco Lindor, spoluhráč Diaz z Portorika a Mets, který dodal, že podporuje účast ve velké lize ve WBC a bude hrát znovu 100. % v roce 2026, pokud to bude možné.

Turnaj také poskytl několik úžasných podkresů. Kde jinde uvidíte příběh jako Česká republika, jejíž hráči mají všichni práci na plný úvazek a která se stále dokáže prosadit proti některým z nejlepších hráčů světa?

Pokud se vám to nezdá, jděte na čísla.

Podle MLB se zápasů prvního kola turnaje zúčastnilo více než 1 milion fanoušků, což ve srovnání s posledním turnajem v roce 2017 téměř zdvojnásobilo celkový počet. V Americe pouze sekce starších studentů.

Celosvětová televizní sledovanost také raketově vzrostla, přičemž sledovanost v Jižní Koreji vzrostla o 36 %, v Mexiku o 103 % a na Tchaj-wanu o 151 %.

Pak je tu Japonsko.

Je těžké popsat, jak velká je dohoda Samurai Japan. Japonský národní tým zaujímá úroveň slávy srovnatelnou s Beatles a Chicago Bulls Michaela Jordana na jejich vrcholu a čísla sledovanosti, které nashromáždili za posledních několik týdnů, jsou proti pochopení.

V průběhu turnaje japonské zápasy přitahovaly sledovanost na úrovni Super Bowl po celé zemi a jejich zápas ve skupinové fázi s Jižní Koreou přilákal 62 milionů japonských diváků, což je více než kterýkoli zápas World Series kdy.

To je na zemi s celkovým počtem 125 milionů obyvatel nepředstavitelné číslo a čtvrtfinále s Itálií prý bylo ještě lepší s 48,7 % japonských domácností.

Opravdový americký zájem o World Baseball Classic stále výrazně zaostává za zbytkem světa, ale jen proto, že šampionát ještě není všechno, všechno tady stejně jako jinde nedává smysl.

Kromě toho je smyslem World Baseball Classic rostoucí zájem o baseball po celém světě. V tomto ohledu byl letošní turnaj nevídaným triumfem.

