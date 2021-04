Zpráva uvádí, že globální nedostatek čipů ovlivňuje produkci iPadů a MacBooků

Apple podle A. neunikl dopadům pokračujícího nedostatku globálních komponentů. Nová zpráva v Nikki. Příspěvek uvádí, že výroba některých MacBooků a iPadů byla opožděna, přičemž „část objednávek komponent“ byla odložena na druhou polovinu roku 2021.

Problémem MacBooků je údajně schopnost namontovat určité komponenty na desky s plošnými spoji před sestavením hardwaru. Mezitím se zdá, že zpoždění výroby iPadu je způsobeno nedostatkem displejů a komponentů displeje. Začátkem tohoto týdne to oznámila agentura Bloomberg O tom, jak zmenšování nabídky způsobuje řidičům displeje překážku v celém technologickém průmyslu.

Nikki Neřekl, kterých modelů MacBooků nebo iPadů by se to týkalo, ani to, zda se jednalo o odloženou výrobu současných zařízení nebo aktualizace, které dosud nebyly oznámeny. Očekává se, že Apple letos vydá nové verze iPadu Pro, kromě pokračování přechodu na zavedení svých procesorů napříč celou řadou Mac. Analytik Ming-Chi Kuo Nedávno řekl Nový 12,9palcový iPad Pro s malou LED obrazovkou se do sériové výroby dostane tento měsíc.

Produkce iPhone zatím není ovlivněna, ačkoli dva zdroje popsaly dodávku komponent jako „velmi těsnou“. Nicky říká, že nedostatek „zůstává problémem v dodavatelském řetězci společnosti Apple a dosud neměl žádný vliv na dostupnost produktu“.