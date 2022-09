Úředníci z jejího sesterského města Olomouce říkají, že Owensboro je možné kvůli ceně navštívit pouze jednou za 3-5 let

Ve středečním telefonátu úředníci v Olomouci, sesterském městě Owensboro v České republice, uvedli, že za svou návštěvu letos v létě utratili ekvivalent téměř 80 000 dolarů. S tak vysokými náklady, řekli, že není možné přijet do Owensboro více než jednou za 3-5 let.

Zdeka Podlipská, ředitelka vnějších vztahů a překladatelka delegací, uvedla, že cesta byla sice obrovská, protože se konala v den 30. výročí vzniku sesterských měst, ale v místní měně stála více než 2 miliony Kč.

Přestože cesta stála dva miliony korun, podle Podlipské se jim peníze podařilo získat – zejména v době pandemie.

Přivedli šest členů své vlády a zůstali v Owensboro týden. Byli schopni se naučit a vidět mnoho atrakcí Owensboro, včetně botanických zahrad Western Kentucky a Green River Distilling Company.

Podlipská poznamenala, že zesnulý Dr. Roger Murphy, který zemřel v červenci, byl nedílnou součástí vztahu mezi Olomoucí a Owensboro – ai po jeho smrti a s problémy s finanční podporou chtěla Olomouc stále udržovat spojení s Owensboro.

„Myslíme si, že jeho ztráta neznamená konec spolupráce a zároveň si uvědomíte, že něco nebude trvat věčně a že bychom měli být vděční za nová spojení, která vytváříme. Jsem vděčný za nové lidi.“ kteří přicházejí a milují vás, vaše město a vaši komunitu,“ řekla Podlipska.

Sází na to, že bude finančně výhodné navštěvovat Owensboro každých 3-5 let.

„Myslím, že to bude skvělá příležitost,“ řekl Michael Vanover, prezident Owensboro Sister Cities and Districts. „Prostě uděláme skupinový brainstorming o tom, jak můžeme oslovit jejich lidi, a uvidíme, jaké procesy by byly zapotřebí, aby se to stalo.“