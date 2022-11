Šéf Santanderu uvalil náhlé bankovní daně

Šéfka Santanderu Anna Botínová odsoudila neočekávanou daň z bankovních zisků právě ve chvíli, kdy evropské vlády s omezenou hotovostí zvažují přepadení poskytovatelů půjček, kteří těží z vyšších úrokových sazeb.

Jako třetí největší banka v eurozóně, Santander Bude to jeden z nejtvrději zasažených návrhů španělské vlády získat od bank 3 miliardy eur na zmírnění dopadu vyšších cen energií.

Země jako Maďarsko a Česká republika již oznámily dodatečné zdanění bank, aby snížily dopad cen energií.

„Vysoké daně by měly být stejné pro všechny společnosti a… vlády potřebují znát správnou úroveň zdanění, která skutečně umožňuje udržitelný růst a investice,“ řekl Putin, generální ředitel banky, v rozhovoru pro Financial Times. Světový bankovní summit.

Citovala údaje Asociace španělských bank, které ukázaly, že pokud by banky byly nuceny zaplatit 3 miliardy eur na daních, snížilo by to jejich schopnost půjčovat o 50 miliard eur, protože by to snížilo objem regulatorního kapitálu, proti kterému by mohly držet. ty půjčky.

„Potřebujeme… udržitelný růst, neinflační růst – a banky jsou v této rovnici ústřední,“ řekl. dodala. „To je to, co vlády potřebují pochopit.“

The Kritizoval také Evropskou centrální banku Neočekávaná daň ze zisku navržená Španělskem, podle níž by mohla poškodit kapitálové pozice bank, narušit měnovou politiku a být obtížně proveditelná.

Koaliční vláda Pedra Sancheze vedená socialisty plánuje na dva roky zavést daň z úroků a provizí bank ve výši 4,8 procenta s argumentem, že vyšší úrokové sazby přinášejí sektoru „mimořádné“ zisky.

Minulý měsíc Oznámil to Santander Meziroční nárůst čistého zisku o 11 procent na 2,42 miliardy eur ve třetím čtvrtletí. Ostatní evropští věřitelé také vykázali nárazové zisky díky vyšším úrokovým sazbám.

Putin ale řekl, že nárůst zisků je známkou návratu k běžným obchodním podmínkám bank po více než deseti letech nízkých a záporných úrokových sazeb.

Když se mluví o mimořádných ziscích, v bankovním sektoru tomu tak není.

„To je dobrá zpráva – k silné ekonomice potřebujete silné banky. Když se podíváte na to, co americká ekonomika udělala za posledních 10 let ve srovnání s Velkou Británií a Evropou obecně, hodně z toho ve skutečnosti závisí na [the US having] Velmi silný bankovní sektor.

doporučeno

Britský ministr financí Jeremy Hunt ve svém čtvrtečním podzimním prohlášení snížil přirážku k zisku bank z 8 procent na 3 procenta, což vstoupí v platnost v dubnu příštího roku spolu se zvýšením korporátní daně z 19 procent na 25 procent.

Ve Spojeném království proto banky budou platit efektivní sazbu 28 procent, o pět procentních bodů méně, než se původně plánovalo, což je krok, jehož cílem je zlepšit atraktivitu Londýna v důsledku turbulencí souvisejících s brexitem.