Ve věku 88 let zemřela Louise Fletcherová, známá především svým oscarovým výkonem ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

Louise Fletcher, herečka narozená v Alabamě, nejlépe známá pro svou roli nelítostné a autoritářské zdravotní sestry ve filmu Ratched z roku 1975. Někdo přeletěl nad kukaččím hnízdemA Zemřel v pátek ve svém domě v jižní Francii ve věku 88 let. Ve věku 40 let byla relativně neznámá, když dostala roli, která jí vynesla Oscara za nejlepší herečku. Pokračovala ve filmu a televizi až do začátku roku 2010 s opakující se rolí Star Trek: Deep Space Nine A získejte nominaci na cenu Emmy laťkové ploty A Jean Arcadia.

Estelle se narodila jako Louise Fletcher, jedno ze čtyř dětí neslyšících rodičů, kteří pracovali v kostelech pro sluchově postižené. Po studiu dramatu na univerzitě v Severní Karolíně se Fletcher přestěhoval do Los Angeles a koncem 50. a začátkem 60. let našel práci v západních televizních pořadech. (Řekla, že byla 5 stop 10 palců vysoká, což byla v této oblasti výhoda) Pat MastersonA disidentdvě epizody vagónový vlakA Život a legenda White Earp. V roce 1960 se provdala za Jerryho Pecka, který se později stal filmovým producentem, a svou hereckou kariéru odložila, aby založila rodinu.

Vrátila se s Zloději jako myV hlavní roli Robert Altman ve 30. letech 20. století Southern Outlaw Keith CardinA Shelley DuvalA Tom Skerrit. Byl založen na románu Edwarda Andersona, který Nicholas Ray předtím adaptoval Žijí v noci. Beck, který také koprodukoval předchozí Altmanův film, dlouhé sbohem, Patřil mezi jeho výrobce. Sekvence, ve které postava Fletcherové zradí svého bratra, inspirovala českého režiséra Miloše Formana k tomu, aby ji ztvárnil jako záporáka ve své připravované adaptaci románu a hry Kena Keseyho. Někdo přeletěl nad kukaččím hnízdem. Velkému počtu známých hereček se líbí Angela LansburyováAnne Bancroft, Colin Dewhurst a Geraldine Page už projekt doladili.

obrácený šampionát Jack Nicholson (A Brad DourifA Danny DeVitoA Christoph Lloyd, Will Sampson, Vincent Schiavelli a mnoho dalších), role Fletchera jako Ratchedovy sestry dělá velký rozdíl v zobrazování panovačného postavení jako dozorce na psychiatrickém oddělení, protože Nicholsonova postava předstírá, že se zbláznila, aby se vzdala trestu odnětí svobody. Člověk si nikdy není zcela jistý, zda má její krutost kořeny v otrávené racionalitě jednat pro vyšší dobro, nebo zda jde jen o staromódní sadismus.

obsah Tento obsah lze také zobrazit na webu Pochází Z.

kukaččí hnízdo Byl to obrovský úspěch a byl to druhý film v historii akademie, který získal ocenění „Big Five“: Nejlepší film, Nejlepší režie, Nejlepší herec (pro Nicholsona), Nejlepší herečka a Nejlepší scénář, které získal Lawrence Hopman a Bo Goldman. Dourif byl také nominován na nejlepšího herce ve vedlejší roli a byly nominovány za kameru, montáž a originální hudbu pro Jacquese Nietzscheho. (Pokud by vás to zajímalo, předchozím vítězem „Big Five“ byl rok 1935 Stalo se to jedné nocia jediná od té doby byla v roce 1991 Mlčení jehňátek.)

Na závěr své děkovné řeči o Oscarech Fletcherová komunikovala se svými rodiči pomocí znakového jazyka. Za roli získala také cenu BAFTA a Zlatý glóbus.