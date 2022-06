Závod o obnovení temnoty

V Cumbrii ve Velké Británii – oblasti s vynikající kvalitou noční oblohy – ekologové nakreslili efekty Měnící se úrovně světelného znečištění sledováním pěveckého chování Robinsů. Během tříměsíčního období byly odebírány vzorky ptačích zvuků na dvou místech sestávajících z jednoho světlého místa a jednoho tmavého místa.

Výsledky studie ukázaly, že umělé osvětlení, zejména nehlídaná nebo nechráněná osvětlovací tělesa, způsobovalo brzký zpěv a volání červenek a dalších druhů pěvců. Jak repertoár písní, tak UV světlo používají zvířata pro výběr partnera, a pokud se strategie páření změní úrovní osvětlení, samice riskují, že si vyberou méně zdatné samce.

Podle Jacka Ellerbyho, vedoucího projektu v Cumbria Dark Skies, terénní práce, které sledují dopad světelného znečištění a volně žijících živočichů, mají tendenci spadat pod radar, protože účinky na zvířata jsou pozvolnější než jiné účinky znečištění, jako jsou odpadní vody, úniky ropy nebo plasty. odpadky.

Světelné znečištění sice nelze vinit za celkovou změnu chování divoké zvěře, ale Stephanie Holt, expertka na netopýry z britského Natural History Museum, si myslí, že by to mohl být „bod zlomu“. Poukazuje na to, že některé z nejdůležitějších účinků osvětlení na bezobratlé jsou stále velkou neznámou. „[A]jsou základními kameny všech našich ekosystémů, musíme výzkum a ochranu zaměřit tímto směrem.“

Legislativa v oblasti osvětlení, alespoň ve Spojeném království, však vzniká pomalu. Protože na úrovni plánovacího úřadu je najímáno tak málo ekologů, schémata umělého osvětlení jsou často smetena na zadní stranu prioritní hromady vlády, říká Holt.

Jinde ve světě se podniká kroky k ochraně divoké zvěře v noci. V Nizozemsku jsou schémata LED pouličního osvětlení ve městech Podpora vzácných druhů netopýrůzatímco Francie přijala jeden z Nejprogresivnější politika světelného znečištění I dnes. oddaný v zákoně z roku 2018 Jsou technické požadavky na návrh a provoz venkovních svítidel používaných na veřejných i soukromých pozemcích.

Britští aktivisté doufají v první setkání v roce 2020 každý večírek parlamentní Skupina Dark Heavenskterý vyústil v 10bodový politický plán na zlepšení podmínek tmavé oblohy, by mohl být vstupní branou země ke kontrole umělého osvětlení.

Mezitím hůlka drží jednotlivce, kteří mohou lobbovat u politiků a místních úřadů, vytvářet noční koridory pro divokou zvěř a zajistit, aby jejich domovy a kanceláře nepřispívaly k dalším zdrojům světelného znečištění, říká Holt.