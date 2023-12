Jordan Henderson a Harry Maguire se zúčastní s reprezentací Anglie proti České republice | fotbalové zprávy

Jordan Henderson a Harry Maguire se v úterý večer utkají s Českou republikou v závěrečném zápase anglické skupiny D, zatímco Jude Bellingham by mohl být ve středu zálohy a nahradit Masona Mounta.

Henderson a Maguire si ještě nezahrají na evropském šampionátu, protože byli po návratu po zranění pečlivě vedeni, ale manažer Gareth Southgate chce dát této dvojici čas před osmifinálemi příští týden.

Pondělní večerní výsledky zajistily Anglii kvalifikaci do vyřazovacích bojů před zápasem České republiky – úterní výhra ve Wembley by zajistila týmu Southgate první místo a 29. června tak setkání s vicemistry ze skupiny F v 16. kole.

Mount a Ben Chilwellovi mezitím vynechají závěrečný zápas anglické skupiny D proti České republice ve Wembley v úterý večer poté, co jim bylo řečeno, aby se do příštího pondělí izolovali.

Dvojice byla identifikována organizací Public Health England jako blízcí kontakty se skotským hráčem Billy Gilmourem poté, co měl pozitivní test po minulém pátečním zápase.

Sue Smith věří, že Anglie má „bohatství kvalitních hráčů“, kteří mohou nahradit nedostupný Mason Mount proti České republice



Mount a Chilwell se objali a mluvili s Gilmourem na hřišti po páteční remíze Anglie se Skotskem ve Wembley a také poté strávili čas se svým spoluhráčem z Chelsea v tunelu – rozhovor trval asi 25 minut.

V prohlášení FA se uvádí: „Chilwell a Mount se budou izolovat a trénovat individuálně v soukromých prostorách na anglické tréninkové základně St George’s Park, přičemž zbytek týmu se tam vrátí po dnešním večerním zápase proti České republice ve Wembley.

„Celý anglický tým a trenérský tým podstoupil v pondělí laterální průtokové testy a všechny byly opět negativní, jako tomu bylo v případě testů polymerázové řetězové reakce (PCR), které v neděli provedla UEFA.“



Mason Mount a Ben Chilwell byli identifikováni jako blízcí partneři Billyho Gilmoura po setkání ve Wembley v pátek minulý týden.



Mount a Chilwell se vrátí k dispozici Southgate v osmifinále, pokud Anglie ovládne svou skupinu, ale téměř jistě zápas vynechají, pokud skončí druzí.

Southgate uvažuje o nahrazení Mounta Judem Bellinghamem proti České republice, zatímco Raheem Sterling a Phil Foden si možná udrží svá místa v útoku navzdory neuspokojivému výkonu týmu v pátek proti Skotsku.

Analýza: Je čas na zadní trojku?

Sky Sports News Reportér Café Solhekul…

Southgate byl dotázán na skutečnost, že tým vypadal v pátek unaveně, a poukázal na to, že základní sestava byla v perfektní fyzické kondici, což způsobilo, že jim chtěl dát další šanci.

Henderson a Maguire jsou si jisti, že budou hrát a Maguire tvrdě tlačí na začátek před Mingsem. Když budete mít příští týden tak obrovskou hru, nemůžete nastat situaci, kdy Henderson a Maguire nedostanou nějaký herní čas.

Nebudou žádné velké změny, nejde o to, že postoupili do dalšího kola a on udělá to, co Roberto Mancini ten den udělal pro Itálii. Páteční výkon byl extrémně zklamáním, jedním z nejhorších za jeho působení a chce dát spoustě těchto hráčů šanci, aby to vynahradili.



Southgate obdivuje vyspělost Jude Bellinghama od chvíle, kdy byl vybrán na svůj první velký turnaj ve věku 17 let.



Možná je čas, aby se Southgate vrátil k zadní trojce, stejnému systému, který používal ve všech svých zápasech na mistrovství světa v Rusku, nyní, když má opět k dispozici všechny tři střední obránce – Walkera, Stonese a Maguirea. To by byl způsob, jak přivést Grealish do týmu a zbavit se těchto dvou držících se záložníků.

Nicméně, pokud je to další 4-2-3-1, nechápu, jak by Grealish mohl hrát. Southgate si mohl vybrat svůj tým až poté, co dostal od Public Health England jasno o dostupnosti Mount a Chilwell, takže je to opravdu neobvyklá situace, protože za normálních okolností by hráči znali tým den před zápasem.

Mount měl vždy začínat pod Southgate a hluk z anglického tábora naznačuje, že Bellingham – stále jen 17 – je ve sporu o jeho nahrazení. Bylo by to velké rozhodnutí, Southgate na něj udělal velký dojem v tréninku a jeho vyspělost v kempu, takže by neměl mít problémy se startem.

Maguire se před návratem „cítí dobře“.

Harry Maguire říká, že Anglie se snaží vyhrát zápas proti České republice, přestože se již kvalifikovala do 16. Sledujte další obsah Anglie na kanálu FA Youtube



Maguire nehrál šest týdnů kvůli zranění kotníku, ale kapitán Manchesteru United se před svým potenciálním vystoupením na Euro 2020 cítí pozitivně.

„Cítím se dobře,“ řekl Maguire. Lví doupě. „jasně [after] Zranění kotníku zesílilo a já jsem si více věřil.

„Čím více tréninků absolvuji, čím více zápasů odehraji, jsem si jistý, že získám větší sebedůvěru – což je případ tohoto typu zranění.

„Myslím, že je to jen o budování důvěry. Všechno je teď vyřešeno a jsem k dispozici a připraven hrát. V každém zápase mistrovství Evropy je opravdu důležité jít tam a pokusit se vyhrát fotbal.“

„Kluci se dostali do skvělé pozice ve skupině – čtyři body ze dvou zápasů – i když chceme vyhrát každý fotbalový zápas, tak bychom chtěli být do šestého místa.

„Ale stále je v silné pozici a teď nás čeká další velký zápas proti Čechům. Je to zápas, na který se těšíme a pojedeme tam a pokusíme se získat ty tři body.“