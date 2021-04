Jaromír Jagger ve věku 49 let vede svůj tým zpět na vrchol české ligy

KLADNO, Česká republika – Jaromír Jagger ve čtvrtek oslavoval opět na ledě.

49letý pravý křídlo dostal pomocnou ruku, aby pomohl svému rodnému klubu Kladno Knights vrátit se do české Premier League tím, že porazil Jihlavu 5-2 a zajistil sérii play-off 4-3.

Jágr debutoval s Kladnem jako teenager a je zpět v klubu, který nyní vlastní, poté, co Calgary Flames v roce 2018 vydal druhého nejlepšího střelce NHL.

Jágr hrál v první řadě po boku záložníka Tomáše Plekance, dalšího bývalého hráče NHL, a během série Best of Seven vstřelil jeden gól, přičemž Cladno vedlo 2: 0 a 3: 2. V této sezoně odehrál 19 zápasů, vstřelil dva góly a zaznamenal 10 asistencí.

Asi 250 fanoušků mělo povoleno být na tribuně uprostřed omezení koronaviru a mohou oslavit návrat do první divize po roce ve druhé divizi.

___

Více AP sportů: https://apnews.com/hub/apf-sports A https://twitter.com/AP_Sports