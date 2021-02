Česká republika čelí „pekelným dnům“ uprostřed prudkého šíření koronaviru

Zdravotnický pracovník se stará o pacienta na oddělení intenzivní péče v nemocnici v Karviné v České republice. (Gabriel Kuchta / Getty Images)

Předseda vlády České republiky varoval před „pekelnými dny“, protože země nadále zažívá největší vzestup na světě Koronavirus případech.

Předseda vlády André Babis uvedl, že mají být zpřísněna omezení, aby se zabránilo „katastrofě“ v jejích nemocnicích.

Po zimním výkyvu koncem prosince a začátkem ledna, který vyvrcholil v průměru sedm dní z 12 970 případů 10. ledna, se případy nejprve začaly zmenšovat.

Infekce však tento měsíc začaly opět růst, přičemž ve středu bylo zaznamenáno 15 815 případů, což je nejvyšší denní hodnota od 17 765 7. ledna, podle Web světometru.

Český premiér Andrej Babiš čelí rostoucí kritice ohledně řešení pandemie. (Getty Images)

Současný průměrný denní počet případů za období sedmi dnů je 10 279, přičemž míra výskytu je šestkrát vyšší než v sousedním Německu.

Babys, který čelí rostoucí kritice za to, jak zvládl pandemiiVaroval ve středu: „Čekají nás pekelné dny.“

Zprávy naznačují, že Česká republika s 10,7 miliony obyvatel je již blízko vyčerpání nemocničních lůžek pro léčbu kriticky nemocných pacientů s COVID. 1 389 záznamů je léčeno pro závažné nemoci.

Podrobnosti přísnějších omezení ještě není třeba sdílet, protože země je od října v nějaké formě uzamčení.

Školy, obchody nepodstatné, restaurace a zábavní podniky byly uzavřeny, ačkoli továrny zůstaly otevřené, na rozdíl od prvního odstavení na jaře loňského roku – kdy se zemi podařilo udržet nízkou míru infekcí.

V té době byla vláda chválena za rychlou akci, ale od první zimní túry byla obviněna z „anarchistického“ zvládnutí epidemie.

Přichází to, jak na to ve čtvrtek varoval vůdce Světové zdravotnické organizace Může to být rok 2022, než Evropa tuto pandemii ukončí.

Dr. Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu, navrhl, že omezení koronaviru mohou zůstat v platnosti po určitou dobu v budoucnu.

„Nikdo nedokáže předpovědět průběh epidemie,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci.

Když hovořil o vyhlídkách na kontinent, Dr. Cluj řekl: „Jako praktický předpoklad si myslím, že začátek roku 2022 mohl epidemii ukončit mnoha rušivými zásahy, ale virus tomu tak nebude.

V Evropě se případy od konce roku 2020 téměř snížily na polovinu, zůstaly však desetkrát vyšší než po první vlně v květnu loňského roku.

