2 případy dětské hromadné hepatitidy jsou vyšetřovány, říká ministerstvo zdravotnictví

Massachusettské ministerstvo veřejného zdraví vyšetřuje dva případy hepatitidy u dětí ve státě, ale oba byly pozitivně testovány na adenovirus a ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že nebyly zveřejněny žádné další podrobnosti, které by respektovaly soukromí nemocných dětí. Minulý týden americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že vyšetřuje více než 100 případů nevysvětlitelné akutní hepatitidy u dětí, a požádalo lékaře a úředníky veřejného zdraví, aby informovali agenturu, zda mají podobné případy u nezletilých dětí. 10 se zvýšenými jaterními enzymy a bez jasného vysvětlení jejich hepatitidy od října. Většina dětí byla jinak zdravá, když měly příznaky včetně únavy, ztráty chuti k jídlu, zvracení, průjmu, bolesti břicha, tmavé moči a světlé stolice. řekl Dr. Richard Malley z Bostonské dětské nemocnice. Více než polovina případů na celém světě, 70 %, byla spojena s adenovirem, běžným virem, který způsobuje různé nemoci. Mezi nimi jsou příznaky podobné nachlazení, horečka, bolest v krku a růžové oko. Některé typy však mohou způsobit další problémy, včetně gastroenteritidy. Úředníci zkoumají odkaz na konkrétní verzi běžně spojovanou s IBD. „Jako lékaři bychom měli sledovat naše děti se stejnými příznaky,“ řekl Dr. Brian Chao z Tufts Medical Center. „Dříve v této epidemii bylo mnoho z těchto případů způsobeno virem zvaným adenovirus.“ Adenovirus však nebyl nalezen v žádném z případů dětské hepatitidy v Massachusetts. „Vypuknutí, které se nyní zkoumá.“ Ali Raja, MD, zástupce vedoucího urgentní medicíny v Massachusetts General Hospital, minulý týden řekl, že více než 90 % dětí s propuknutím dětské hepatitidy potřebuje hospitalizaci. „Ve skutečnosti 14 % z nich potřebuje játra. Transplantaci orgánů,“ řekl Raja. Je to velmi velký problém.“ Raja také poznamenal, že postižené děti byly mladé. „Obecně jim bylo mezi 1 a 6 lety,“ řekl Raja. To, co by rodiče měli hledat, je především uznání, že zatím je to opravdu, velmi vzácné,“ řekl Malley. Tyto případy dětské hepatitidy nesouvisejí s vakcínou COVID-19, řekl, protože většina dětí zúčastněné jsou mladší, než aby dostaly jednoho. Zdravotníci však nyní vyšetřují, kolik z těchto dětí se již dříve nakazilo COVID-19.

Massachusetts Department of Public Health vyšetřuje dva případy hepatitidy u dětí ve státě, ale oba byly testovány na adenovirovou infekci negativně. Ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že nebyly zveřejněny žádné další podrobnosti, které by respektovaly soukromí nemocných dětí. Minulý týden americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že vyšetřuje více než 100 případů akutní, nevysvětlitelné hepatitidy u dětí. Požádala lékaře a úředníky veřejného zdraví, aby informovali agenturu, pokud měli podobné případy dětí mladších 10 let se zvýšenými jaterními enzymy bez jasného vysvětlení jejich hepatitidy, která se datuje do října. Většina dětí byla jinak zdravá, když měly příznaky, které zahrnovaly únavu, ztrátu chuti k jídlu, zvracení, průjem, bolesti břicha, tmavou moč, světle zbarvenou stolici a zežloutnutí kůže a očí – příznak zvaný žloutenka. „Může to být způsobeno vystavením toxinům. Může to být způsobeno vystavením lékům nebo jiným složkám v životním prostředí. Nebo také důsledkem virové infekce,“ řekl Dr. Richard Malley z Bostonské dětské nemocnice. Více než polovina případů na celém světě, 70 %, byla spojena s adenovirem, běžným virem, který způsobuje různé nemoci. Existují desítky adenovirů, z nichž mnohé jsou spojeny s příznaky podobnými nachlazení, horečkou, bolestí v krku a růžovým okem. Některé typy však mohou způsobit další problémy, včetně gastroenteritidy. Úředníci zkoumají odkaz na konkrétní verzi běžně spojovanou s IBD. „Jako lékaři bychom měli sledovat naše děti se stejnými druhy symptomů,“ řekl Dr. Brian Chao z Tufts Medical Center. „Dříve v této epidemii bylo mnoho z těchto případů způsobeno virem zvaným adenovirus.“ Adenovirus však nebyl nalezen v žádném z případů dětské hepatitidy v Massachusetts. „Je možné, že nemají absolutně žádnou spojitost s ohniskem, které je nyní studováno,“ řekl Malley. READ 30 exokomet našlo hvězdu obíhající blízkou planetární soustavu Dr. Ali Raja, MD, zástupce vedoucího urgentní medicíny ve Všeobecné nemocnici v Massachusetts, minulý týden řekl, že více než 90 % dětí se současnou dětskou hepatitidou potřebuje hospitalizaci. „Ve skutečnosti 14 % z nich potřebovalo transplantaci jater,“ řekl Raja. „Takže je to velký problém.“ Raja také poznamenal, že infikované děti byly mladé. „Byli obecně ve věku 1 až 6 let,“ řekl Raja. „To, co by rodiče měli hledat, je v první řadě uznání, že je to zatím velmi vzácné,“ řekl Malley. Úřady uvedly, že tyto případy hepatitidy u dětí nejsou spojeny s vakcínou COVID-19, protože většina zúčastněných dětí je příliš malá na to, aby ji dostali. Zdravotníci však nyní vyšetřují, kolik z těchto dětí se dříve nakazilo COVID-19.