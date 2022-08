Vodoznak a „Speedy Sense“ odhalují Galileův ukovaný poklad

Palmer z Morgan Library v rozhovoru řekl, že akceptoval Wildingova zjištění, že dopis z roku 1607 není pravý Galileo, a že knihovna aktualizuje svůj katalog, aby poznamenala, že byl „dříve připisován Galileovi“.

Odhalení padělků nijak zásadně nemění Galileův objev, který je obšírně zdokumentován. Eliminuje však to, co vypadalo jako zajímavý první návrh objevu, který jako by ukazoval světu, jak se v reálném čase potýká s jeho poznámkami. Někteří učenci se snažili pochopit, co přesně Galileo plánoval v Michiganském dokumentu; Nyní, když byl padělek oznámen, se zdá, že jakákoli záhada může pramenit ze zmatení padělatele, nikoli vědce. „Zůstala nám jednodušší a jasnější aritmetika,“ řekl Wilding. „Není nic odvádět pozornost od nutnosti vysvětlovat tento zcela nevhodný argument.“

Nyní michiganští knihovníci studují způsoby, jak použít objekt ke zkoumání metod a motivací za padělky, což by z něj mohlo udělat těžiště budoucí výstavy nebo sympozia.

„Ten padělek je opravdu dobrý,“ řekl Hayward. „Objev v některých ohledech dělá tuto položku ještě více fascinující.“

Při pátrání po Nicotře se Wilding dozvěděl, že Ital začal prodávat falešné dopisy a hudební scénáře na podporu sedmi milenek. Vyšetřování sporného Mozartova rukopisu vedlo k policejní razii v jeho milánském bytě v roce 1934 a nalezení hypotetické „továrny na padělky“, říká Wilding, s roztrhanými papíry ze starých a falešných knih od Lorenza de’Mediciho, Kryštofa Kolumba a dalších historických postav. .

Vědci varují, že ve sbírkách mohou být další falešné dokumenty, které čekají na objevení.

„Určitě existuje více padělků,“ řekla Hannah Marcusová, docentka na katedře dějin vědy Harvardu, která s Paulou Wendlinovou ze Stanfordské univerzity píše knihu o Galileově korespondenci. Připsala Wildingovi zásluhy za práci, kterou odvedl při odhalování padělaných výrobků. Řekla: „Ne vše by se mělo číst s nádechem skepse, ale vše je třeba číst pozorně.“