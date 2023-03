Zde je pohled na Father of Mine, než za něj utratíte 4,99 $

V posledních dnech jsem si udělal čas na opravu oficiálního závěrečného scénáře otec mi. A upřímně, pravidelně a často jsem se pohyboval mezi „to není špatné“ a „tohle je na prdel“.

Je příliš pozdě otočit loď, protože tolik z vás si ji předobjednalo. (Děkuji za to.) Takže v případě, že celá tahle zkušenost nebude nic jiného než pomalá procházka po poli plném sraček, myslím, že si okartáčuji boty, až se dostanu na druhou stranu.

Pro ty z vás, kteří přemýšlí Předobjednávka otec mi Nyní Nebo si ji kupte, až vyjde 25. dubna, je spravedlivé, abyste měli náhled na to, co získáte. Tak jsem zveřejnil Kapitola jedna Pro vaši informaci. Pokud vás to vyzve k otočení stránky a pokračování, Je to jen 4,99 $. Pokud ne pro vás, zjistěte to dříve, než utratíte 4,99 USD za něco jiného, ​​než za co běžně utrácíte 4,99 USD.

Děkujeme, že jste ztráceli čas čtením této zprávy. Fantazii jsem se začal věnovat před třemi lety jako koníčku, stejně jako jsem před téměř 23 lety začal psát o fotbale jako o koníčku. Buď mohu nechat plody tohoto nejnovějšího koníčku plavat v oblacích, nebo mohu dát lidem, kteří čtou (a doufejme, že je baví) naše věci související s fotbalem, šanci přečíst si (a doufejme, že si je užijí) něco podobného, ​​ale odlišného.