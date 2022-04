Losování, prize money a vše, co potřebujete vědět

Sunshine Double vede jarní sezónu na tvrdém hřišti a je čas, aby Hologic WTA Tour vklouzla do sezóny bahna. Credit One Charleston Open je prvním turnajem WTA 500 v bahenní sezóně a jako vždy má solidní pole se třemi hlavními šampiony, úřadujícím olympijským vítězem a skupinou Američanů, kteří se chtějí postavit na nohy.

Zde je to, co potřebujete vědět o první putovní akci bahenní sezóny.

Kdy turnaj začíná?

Credit One Charleston Open je událost WTA 500, která se koná na Live to Play Daniel Island. Charleston, který se hraje na venkovní zelené antuce (har tru), znamená přechod Tour z jarní sezóny na tvrdém hřišti do sezóny antukové. Je to jediný turnaj Hologic WTA Tour v Americe, který se hraje na antuce a má největší pole ze všech turnajů pouze pro ženy v Severní Americe.

Turnaj se hraje ve dvouhře s 56 hráči a ve čtyřhře pro 16 hráčů. Bude použit Dunlop Grand Prix Regular Duty Ball.

Kvalifikace začíná v sobotu 2. dubna, hlavní losovací soutěž vypukne v pondělí 4. dubna. Turnaj nabízí denní a noční části, přičemž se hraje od pondělí do středy v 10:00 a v 11:00 ráno až do konce dne. Se to stalo. Noční lekce začínají v 19:00

V letošním roce oslaví Charleston své 50. výročí svým zbrusu novým hřištěm Credit One na ostrově Daniel.

Jaké je datum finále?

Finále dvouhry a čtyřhry se bude konat v neděli 10. dubna. Finále čtyřhry se odehraje v 11:00 a po něm bude následovat dvouhra, nejdříve ve 13:30.

Kdo jsou obránci hrdinů?

Veronika Kudretová loni ovládla pole a vyhrála svůj první titul na okruhu WTA, když porazila Danku Kovinicovou z Černé Hory 6:4, 6:2.

Ve čtyřhře porazily Nicole Melishar a Demi Schurz české duo Marie Pozková, Lucy Hradika 6-2, 6-4.

Kdo jsou nejlepší semena?

1. Iga Swiatek

2. Paula Baduša

3. Karolína Plíšková

4. Anas Jaber

5. Danielle Collinsová

6. Elena Rybakina

7. Jessica Pegola

8. Laila Fernandezová

*Od pátku 1. dubna.

Na stadionu se představili tři bývalí šampioni: Kudermetova, Madison Keysová a Sloane Stephensová. Do Charlestonu se letos vrátí Španělé Paula Padusa a Ons Jaber. Oba hráči získali loni posilu na Daniel Island. Paduša, která se v pondělí vyšvihne na třetí místo v kariéře, loni poprvé vyhrála nad nasazenou světovou jedničkou a ohromila Ashleigh Bartyovou ve dvou setech. Jaber si také užil okolnosti, dostal se do semifinále WTA 500 a finále WTA 250, které se konalo následující týden.

Finalistka Australian Open Danielle Collinsová a semifinalistka z Miami Jessica Pegula vedou silnou skupinu Američanek včetně Shelby Rogersové, Amandy Anisimové, Alison Riskeové, Madison Pringleové, Claire Liuové, Lauren Davisové a Hailey Baptisteové.

Jak vypadá loterie?

Hlavní losování proběhne v sobotu 2. dubna v 15:00. Při placení se vraťte pro úplnou analýzu.

Jaké jsou nabízené peněžní odměny a body do žebříčku?

Charleston má celkový finanční závazek 1 milion $.

První kolo: 1 bod

Druhé kolo: 30 bodů

16. kolo: 55 bodů

Čtvrtfinále: 100 bodů

Semifinále: 185 bodů

Finále: 305 bodů

Šampion: 470 bodů

Jaké další akce se budou hrát tento týden?

Colsanitas Cup prezentovaný Curychem je WTA 250 na venkovní antuce v kolumbijské Bogotě. Camila Osorio se vrátila z Kolumbie, aby obhájila titul. Brazilky Beatrice Haddad Maya, Astra Sharma, Diana Yastremska a Harriet Dart budou také zahrnuty do brazilského losování. Hlavní losování začíná v pondělí 4. dubna.