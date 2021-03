Nezávislé hry pro PlayStation: Odhalení a oznámení dnes

Provoz: Tango

Společnost Sony dnes oznamuje nebo poskytuje aktualizace na 7 nezávislých hrách PlayStation a budeme zde mít všechny novinky. Pamatujte, že tento příspěvek bude průběžně aktualizován. Nezapomeňte tedy zkontrolovat všechna nejnovější oznámení.

Praktická asymetrická kooperativní logická hra: Tango začíná na jaře. Špionážní dobrodružství vidí hráče agenta proniknout na stránky, zatímco hackerský hráč jim v tom pomáhá. Tato hra bude spuštěna také na PS5, kromě dříve ohlášených vydání pro PS4, Xbox One a Steam.

Hru jsme ukázali na veletrhu Gamescom 2020 a blog PlayStation se věnuje několika technologickým stylům a navíc nám sdělil, že se hra bude pohybovat od vniknutí do kanceláře až po vysokorychlostní honičky.

Pampeliška: Barevný příběh

Tato dobrodružná hra byla o psu, který pomocí kouzelného štětce zkoumá a řeší hádanky Financováno Kickstarterem Dříve v tomto roce. PS5 a PS4 jsou nyní představeny na jaře.

Tato hra vidí svět bez barev, kde je hráč povinen je ručně přivést zpět k životu a poskytnout přizpůsobení i zmatek. Na PS5 bude hra pomocí touchpadu DualSense ovládat štětec (s možností na levé straně) a vývojář přidal spoustu rachotů na dotek, díky nimž je vše v teple a pohodlí, jako třeba mazlení s kočkou.

Nour: Hrajte si s jídlem

Nour: „Hrajte se svým přítelem“ zní jako výlet špatně. Hra Nour, kterou vydala stejná společnost jako Untitled Goose Game a přichází na PS5 letos v létě, je hra, kde hrajete s jídlem a podle toho bude reagovat i hudba a zvuk.

S „adaptivní hudbou na pozadí“ se světelné tóny a zvukové efekty budou měnit v závislosti na tom, co děláte s (velmi příjemným) jídlem před vámi. Různá jídla odpovídají různým zvukům; Můžete jej přesouvat, vytvářet nepořádek a dokonce i foukat do mikrofonu pro různé efekty. V příspěvku na blogu PlayStation popisuje Maximillian C Mueller z Terrifying Jellyfish „nudlové kytary“, zvuky flétny, kostky ledu, klavíry, přestavování toustovačů na bicí soupravy a mlýnek na maso na heavymetalech.

Video výše to vysvětluje lépe tím, že ukazuje, jak potraviny interagují se zvukem, ale Mueller to také lépe shrnuje v blogu s příkladem:

„Pravděpodobně nejlepším příkladem fyzických zařízení v Nooru je nudlová harfa. Vyrobte si nějaké nudle, upravte je tak, aby vytvořily úhledný svah (nebo monstrum) pomocí magnetů, a zmrazte je. I když existuje mnoho způsobů, jak si můžete vybrat hrát na harfu, jedním z mých oblíbených je, že prostě nechávám gyozu upustit sochu a vytvořit sestupnou melodii. “

Kam vede srdce

Mužský pes vklouzne do díry, dostane se za něj a skončí na nečekané cestě. Kam vede srdce, navštíví manžel a otec Witt Anderson vzpomínky na jeho minulost, přítomnost a budoucnost. Kromě toho to může v průběhu svého postupu měnit a obrátit svůj život i životy ostatních úplně jiným směrem.

Where The Heart Leads je narativní hra zaměřená na rozhodování po celý život jednoho muže. Vývojář Tod Keller z Armature Studio říká, že hra je inspirována tituly jako Heavy Rain, Oxenfree, Xenogears a Vagrant Story a zahrnuje efekty David Lynch, Wes Anderson a Nicolas Winding Refn.

Vyjde na PS4 a PS5 13. července.

Matoucí místa

Milujete vytváření skládaček, ale neradi děláte obří kousky skládačky nepořádek? Puzzling places je 3D logická hra pro PlayStation VR, kde budete sbírat hádanky k aktuálním místům, vše ve 3D a vše na základě realistických skenů od lidí z celého světa.

Puzzling Places je super jednoduchý: jsou to všechna 3D puzzle stránek, s relaxačními zvuky a hudbou. Je to jen pro PSVR a vychází tuto zimu.

Nebeská těla

Je to událost PlayStation pro nadšence dnešních logických her, a poté to byla Nebeská těla, logická hra založená na fyzice, která má dnes novou hru, kde musíte řešit problémy s nulovou gravitací pomocí ovladače PlayStation k animaci každé jednotlivé končetiny vašeho astronauta.

Dnešní přívěs představuje dva úkoly: jeden, kde musíte sestavit komunikační věž, uchopit prvky věže a připravit satelitní parabolu, a druhý, kde musíte použít velkou kosmickou loď k těžbě půdy v pásu asteroidů.

Nebeská těla se objeví později v tomto roce pro zařízení PS4 a PS5 a umožní vám hrát místní singleplayer nebo spolupracovat s kamarádem.

